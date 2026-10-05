Conrado Íscar y Moisés Santana presentando el programa especial de actividades por el 20 aniversario del Valle de los Seis Sentidos. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El parque ideal de la provincia de Valladolid para disfrutar con niños cumple 20 años con actividades especiales

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este lunes, 5 de octubre, la programación del Valle de los Seis Sentidos, ubicado en Renedo de Esgueva, que va a celebrar su XX aniversario los días 10, 11 y 12 de octubre.

Se trata de una cita que va a coincidir con el X aniversario de Alimentos de Valladolid en tres jornadas pensadas para “disfrutar en familia, combinar ocio, naturaleza, creatividad y entretenimiento”, ha apuntado el presidente de la Diputación de Valladolid.

Íscar ha añadido que también se van a poner de relieve los “sabores de la provincia de Valladolid” en una cita tan especial.

“Desde el 10 de octubre de 2026, miles de familias han pasado por este espacio. Es uno de los lugares que están ligados al ocio, la naturaleza y buenos momentos compartidos. Niños que llegaron hace 20 años, vuelven hoy con sus hijos”, ha remarcado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid, antes de explicar el programa de actividades, ha señalado que el espacio “lleva 20 años uniendo familias” y que la marca de Alimentos de Valladolid “lleva 10 trabajando para dar a conocer los productos y a los productores de la provincia”.

Tres días para disfrutar en familia

El programa arrancará el sábado 10 de octubre con una jornada especialmente dedicada a las familias. Entre las 11:00 y las 11:30 horas tendrá lugar la recepción y bienvenida de los participantes en el Parque Valle de los 6 Sentidos.

A continuación, las familias podrán participar en el Raid de Orientación ‘Los 6 Sentidos de Alimentos de Valladolid’, una propuesta que convertirá a los participantes en auténticos equipos de exploradores.

A través de un divertido recorrido por las diferentes zonas del parque, tendrán que superar distintas pruebas y pequeños retos relacionados con los cinco sentidos y el entorno. La actividad estará acompañada además de propuestas de globoflexia y pintacaras, pensadas especialmente para los más pequeños.

Tras la actividad de la mañana llegará el momento de la comida. La organización invita a las familias a llevar su propia comida y disfrutar de un almuerzo al aire libre, en plena naturaleza y en compañía de familiares y amigos.

La programación continuará a las 18:00 horas con la entrega de premios de la gymkana familiar, antes de dar paso a una gran fiesta musical con animación, que pondrá el broche de oro a la jornada.

Está previsto que la jornada finalice alrededor de las 19:30 horas con una fotografía grupal de todos los participantes y la despedida de la Fiesta de las Familias en el Parque Valle de los 6 Sentidos.

La celebración continuará durante el domingo 11 de octubre, jornada en la que los visitantes podrán participar durante todo el día en diferentes talleres creativos y sensoriales. Entre las propuestas se encuentran ‘Pinta tu piedra de los sentidos’, pintacaras, ‘La chapa del Valle’ y la elaboración de máscaras sensoriales.

El lunes 12 de octubre se incorporarán nuevas actividades, entre ellas un taller de estampación con hojas, la elaboración de minitarros de esencias y la actividad ‘Mi jardín en una maceta’, acercando a los participantes al mundo de la naturaleza y la creatividad. Además.

A las 13:00 horas, el anfiteatro del Parque Valle de los 6 Sentidos acogerá una propuesta especialmente dirigida al público familiar, la actuación de Luciérnagas Teatro, con el espectáculo ‘400.001 millones de estrellas’.

La programación incluirá también un taller de decoración de galletas con fondant, una actividad en la que los participantes podrán decorar sus propias galletas utilizando diferentes colores, formas y motivos y llevarse posteriormente sus creaciones como recuerdo de la celebración.

El taller tendrá un aforo máximo de 50 personas y será necesaria inscripción previa.

El precio será de 10 euros para adultos, 8 euros para niños de hasta 12 años, 6 euros para adultos pertenecientes al Club de Amigos de la Provincia y 5 euros para niños del Club de Amigos de la Provincia. La inscripción al taller incluye además la entrada al Parque Valle de los 6 Sentidos.

Con esta programación, el Valle de los 6 Sentidos quiere celebrar junto a las familias de Valladolid sus 20 años como parque de ocio, naturaleza y diversión para todos los públicos.

La celebración coincide además con el X aniversario de Alimentos de Valladolid, que pone el acento en la importancia de los productos agroalimentarios de la provincia.