El alcalde, Jesús Julio Carnero, participa en la presentación de la XV Marcha Contra el Cáncer de Valladolid, este lunes Rubén Cacho ICAL

La marcha contra el cáncer más numerosa de España vuelve a Valladolid el 25 de octubre: más de 54.000 participantes

La Asociación Española Contra el Cáncer está de aniversario. Este año, celebra la XV Marcha Valladolid Contra el Cáncer, con Iberdrola como patrocinador principal, que se realizará el domingo 25 de octubre, a las 10:30 horas, según ha anunciado este lunes en el Ayuntamiento.

Dada la trayectoria histórica del evento, se prevé que vuelva a ser la marcha más numerosa de toda España, superando la cifra de participación de la edición anterior, que sumó cerca de 54.000 participantes. La inscripción se podrá formalizar entre los días 13 y 24 de octubre.

La presentación ha contado con la intervención del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Asociación en Valladolid, Artemio Domínguez; la investigadora Beatriz Gutiérrez, la portadora de la Ayuda Predoctoral AECC 2026; y el director Comercial de Iberdrola en Castilla y León, Tomás Nistal.

Concretamente, el dinero recaudado con las inscripciones de la XV Valladolid En Marcha irá destinado a las investigaciones de las siete Ayudas Predoctorales AECC Valladolid.

Entre ellas, las últimas otorgadas a Beatriz Gutiérrez, para su estudio 'Análisis inmuno-funcional de la colitis inmunomediada en pacientes tumorales: hacia biomarcadores predictivos y estrategias terapéuticas personalizadas', y la de Damián Pena, que desarrolla el proyecto 'Descifrando el papel de las modificaciones del ARN en el glioblastoma multiforme'.

Beatriz Gutiérrez explica que la inmunoterapia ha supuesto un gran avance en el tratamiento del cáncer, ya que estimula nuestro sistema inmunitario para reconocer y combatir las células tumorales.

Sin embargo, en algunos pacientes puede provocar efectos secundarios importantes, como la colitis inmunomediada, una inflamación del intestino que puede afectar gravemente a su calidad de vida e incluso obligar a interrumpir el tratamiento oncológico.

"Con nuestro proyecto buscamos comprender por qué algunos pacientes desarrollan esta complicación y otros no, así como identificar los mecanismos inmunológicos responsables de la inflamación intestinal", señala.

Y destaca que "a partir del estudio de la respuesta inmunitaria, trataremos de identificar biomarcadores que nos permitan predecir qué pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar esta complicación, anticipar su gravedad y conocer cómo podrían responder a los distintos tratamientos".

"A largo plazo, nuestro objetivo es avanzar hacia una medicina más personalizada, desarrollando estrategias que permitan prevenir y tratar esta inflamación intestinal sin comprometer la respuesta antitumoral de la inmunoterapia", añade.

"En definitiva, buscamos que cada vez más pacientes puedan beneficiarse de estos tratamientos contra el cáncer de una forma más segura, reduciendo sus complicaciones y mejorando su calidad de vida", subraya.

Por su parte, Damián Pena señala que el glioblastoma "es el tumor cerebral más agresivo y, hoy por hoy, un cáncer letal para el que aún no existe cura”.

Una de sus armas es "la capacidad de sus células para adaptarse y burlar a los tratamientos actuales".

Su proyecto estudia cómo lo consiguen. Para ello, analiza la epitranscriptómica, un conjunto de pequeñas marcas químicas que actúan como interruptores y deciden qué instrucciones de las células se activan o se silencian.

"Entender estos interruptores nos permitirá descubrir por qué el tumor se vuelve resistente y abrir la puerta a tratamientos más eficaces para los pacientes", añade.

Tres carpas

Este año, en la plaza Zorrilla, junto a las letras de Valladolid, se instalarán tres carpas, una dedicada al voluntariado de la Asociación, otra de Prevención y Promoción de Salud; y otra para informar sobre la investigación oncológica que se realiza en Valladolid, de la mano de los/as portadores/as de las Ayudas Predoctorales de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La Asociación en Valladolid tiene comprometido un presupuesto de 1 millón de euros para investigar diversos tipos de cáncer en 2026. Esta cuantía está dedicada a financiar siete Ayudas Predoctorales y dos Ayudas de Investigación, la de la Dra. Nuria Benavent y la de Dr. José Manuel Muñoz Félix.

Iberdrola, patrocinador principal

La Marcha Valladolid Contra el Cáncer cuenta con el apoyo especial de Iberdrola como colaborador principal por undécimo año consecutivo.

Ésta se enmarca en el acuerdo que mantienen ambas entidades para trabajar, tanto en la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, como por la sensibilización social orientada a la lucha contra la enfermedad.

Iberdrola y la Asociación Española Contra el Cáncer sustentan una relación histórica que se consolidó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración orientado a la investigación contra el cáncer.

El compromiso continuado de la compañía y de sus clientes ha hecho que Iberdrola se convierta en el principal colaborador privado de la Asociación.

Entre las iniciativas más innovadoras desarrolladas en el marco de este acuerdo se encuentra Juntos contra el cáncer, un proyecto con el que Iberdrola ofrece a sus clientes la posibilidad de colaborar con la asociación, comprometiéndose a duplicar la cantidad que donan mensualmente a través de su factura.

A esta iniciativa se suma ahora una nueva vía de participación a través del programa de fidelización Mi Iberdrola, que permitirá a los clientes destinar el saldo acumulado a la Asociación Española Contra el Cáncer para seguir impulsando la investigación y avanzar en un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Organización de esta edición

La salida, a las 10:30 horas, estará situada en las pistas deportivas del paseo del Campo Grande y el recorrido de cinco kilómetros se podrá realizar corriendo o andando.

La llegada será al final del carril bus de la acera de Recoletos. Los participantes se deberán situar a partir de la línea de salida hacia la plaza de Zorrilla y en el paseo del Príncipe del Campo Grande.

En la primera línea se situarán los participantes que vayan a realizar la prueba corriendo. En la segunda línea de salida (a la altura de la Oficina de Turismo) se situarán las personas que realizan la marcha andando. Por motivos de seguridad no se permitirá participar en la marcha con patines, patinete o bicicletas.

Esta prueba tiene un carácter lúdico-deportivo y no competitivo y está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Los dorsales se entregarán con la inscripción.

A los 47.000 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta con un diseño conmemorativo de la XV edición (las unidades son limitadas y no se permiten cambios). Al resto se les entregará otro detalle (mochila, braga de cuello buff o bandana para el perro).

Reconocimiento a los andarines

En combinación con el dorsal de cada participante, se realizará un sorteo con los regalos donados por las empresas colaboradoras. Como novedad, a partir de este año, el sorteo también incluirá la selección de dos dorsales aleatorios a modo de agradecimiento con los andarines que participan en la marcha.

La distinción se les entregará durante el Acto Institucional de la Asociación en Valladolid que se celebrará el 23 de noviembre.

El listado de los dorsales premiados se publicará el mismo domingo 26 en la web valladolidenmarchacontraelcancer.org, El Norte de Castilla, El Mundo Valladolid y en la web de El Día de Valladolid. Los premios se entregarán en la sede de la Asociación a partir del lunes, 26 de octubre, durante el plazo de un mes.

Esta edición estará acompañada de música durante el recorrido gracias a un grupo de dulzaineros y las batucadas Sambulé, Bloco Feroz y Conclave, que amenizarán el recorrido desde las principales plazas por las que se pasa en la marcha.

Un año más, el evento contará a partir de las 12:00 horas con la actuación del grupo vallisoletano Los Pichas, que, en esta ocasión, estará acompañado de Kiss Dúo. El escenario estará situado junto a la fuente de la plaza de Zorrilla.

Tras la marcha, los participantes pueden descargar las fotos en el portal www.persigueme.es, permitiendo donar el 100% a la Asociación de aquellas que se compren.

Acceso gratuito en autobús

La Diputación de Valladolid, en colaboración con las sedes locales de Asociación Española Contra el Cáncer, facilitará gratuitamente el acceso a la Marcha con un total de 17 autobuses que movilizarán a participantes de más de 40 localidades de la provincia. Además, ayuntamientos de otros municipios más cercanos a la ciudad también pondrán autocares.

Inscripción

La inscripción tiene un coste de seis euros, cuya recaudación irá destinada a la investigación oncológica. Se podrá formalizar por cualquiera de los siguientes modos:

Del 13 al 24 de octubre en la planta de deportes de El Corte Inglés. De lunes a viernes, sábado 17 y 24: de 10:30-14 y 17-20:30 h

En el Hipercor de Arroyo de la Encomienda. De lunes a viernes y sábado 17: de 9:30-14 y 17-20:30 h

En el local de la calle Montero Calvo, 14. De lunes a viernes: de 9-14 y 17-20:30 h. Sábado 17: de 10-14 h

Dorsal 0

Las personas que quieran colaborar y no puedan asistir podrán contribuir con el Dorsal 0 y realizar su aportación en el siguiente número de cuenta (Unicaja): IBAN ES37 2103 4300 7100 3011 2564. También tienen la opción de realizar un Bizum al 06101, con el concepto: CONTRAELCÁNCER VALLADOLID.

O a través de la web valladolidenmarchacontraelcancer.org.

Valladolid en Marcha cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Horse, El Corte Inglés, Fundación Michelín, Grupo Recoletas, Caja Rural de Zamora, Autocyl, Scottex y El Norte de Castilla; además de más de medio centenar de colaboraciones.