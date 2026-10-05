Imagen de una de las catas que se han celebrado en Boecillo durante la fiesta de la vendimia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Boecillo.

Éxito en la fiesta de la vendimia de Boecillo con catas, música y mucha diversión: “Ha ido muy bien y estamos muy contentos”

“Ha ido muy bien. Las catas han estado fantásticas. Muy bien por parte de los ponentes y bodegueros. En la del viernes participaron un total de 60 personas y el sábado la llenamos con 70 plazas asignadas”, asegura Cristina Gil, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo.

La localidad vallisoletana ha celebrado este fin de semana, del 2 al 4 de octubre su fiesta de la vendimia. Un acto en el que se ensalza la importancia del sector del vino en el municipio pucelano.

Todo, en un acto conmemorativo de una actividad que, durante décadas, ha copado los viñedos y ha marcado la tradición de una tierra que sabe valorar toda la historia de sus caldos.

Han sido tres días en los que Boecillo ha rendido homenaje a la vendimia y lo ha hecho con música en directo, actuaciones, catas y mucha diversión.

En la cata del viernes, con cinco vinos maridados con embutidos y queso de la tierra y el regalo de una copa serigrafiada de cristal participaron un total de 60 personas.

En la del sábado se colgó el cartel de no hay billetes con cinco tapas elaboradas que se celebró a las 20:30 horas en el Patio del Ayuntamiento de Boecillo junto a la Plaza del Vendimiador.

Una de las catas que se han celebrado en Boecillo por la fiesta de la vendimia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo con el colofón perfecto del monólogo que tuvo lugar a cargo de Sergio Olvidado. Además, el viernes 2 de octubre, se pudo disfrutar de la actuación musical a cargo de Rocío Torío.

“Desde el Ayuntamiento de Boecillo estamos contentos por ver la reacción de la gente, que ha disfrutado de los actos programados. También fue fantástica la actuación de Rocío Torío porque fue una actuación espectacular”, ha añadido Cristina Gil.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo también ha destacado el monólogo de Sergio Olvidado donde los presentes “pudieron reírse” y disfrutar de un sábado cargado de actividades.

“La gente ha quedado muy contenta. Los asistentes han salido muy contentos de ambas catas. Nos hicieron aprender un montón de la tierra, de la vendimia y del vino”, confiesa la concejala.

Desde el Ayuntamiento de Boecillo califican esta fiesta de la vendimia como “un éxito” y miran ya al año que viene para que esta actividad siga siendo referencia en la provincia de Valladolid.