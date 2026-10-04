Portillo cierra el IX Encuentro de Alfareros tras una gran participación y con el apoyo de la Diputación de Valladolid

Portillo afronta este domingo la última jornada del IX Encuentro de Alfareros, una edición que está teniendo una excelente respuesta de participación y que durante los dos primeros días ha vuelto a convertir la localidad en un punto de encuentro para quienes trabajan, investigan, crean y se interesan por la cultura del barro.

Desde el viernes, el público ha podido acercarse a la alfarería desde el propio oficio, conocer de primera mano el trabajo de los maestros alfareros, visitar talleres, descubrir diferentes técnicas y participar en propuestas que han combinado tradición, experimentación y creación contemporánea.

La programación comenzó el viernes con la visita guiada al proyecto re_hacer6 creación contemporánea y alfarería, que permitió conocer los trabajos desarrollados en Alfarería Velasco, Alfarería De la Calle y El Obrador del Alfarero.

El proyecto ha mantenido así una de las principales líneas del Encuentro: generar espacios de colaboración entre artistas y artesanos y trasladar ese diálogo al propio lugar donde se trabaja el barro.

Gran participación

El sábado concentró buena parte de las actividades del Encuentro en Artis – Centro Provincial de la Artesanía, donde se desarrollaron demostraciones, talleres, visitas y encuentros a lo largo de toda la jornada.

El Encuentro de Maestros Alfareros de Arrabal de Portillo permitió al público conocer las técnicas y formas de trabajar de Javier Teresa, José Antonio De la Calle, Hermanos Velasco y Daniel Galindo.

El maestro invitado de esta edición, Iñaki Goicoechea, acercó a los asistentes el trabajo que desarrolla en su taller de Ossès, en Francia, vinculado a una tradición familiar de más de tres generaciones.

La jornada permitió también visitar el Aula de la Alfarería, que recorre 6.000 años de historia de la alfarería en Valladolid, así como la exposición de alfarería tradicional instalada en el auditorio de ARTIS.

En el Taller 10 se pudo conocer además la colección TAF | Tierra, agua, fuego, fruto de la colaboración entre artistas y alfareros de Portillo, junto a la instalación del joven artista invitado Mario Valle.

La participación del público se extendió igualmente a los talleres y actividades prácticas. Los más pequeños pudieron experimentar con el barro, la lana y las marionetas a través de propuestas como 'Pequeños croqueteros', 'Aprende a hacer un ratón' y 'Jugando con estampados y texturas'.

También tuvo una buena acogida la visita guiada a una alfarería de Portillo.

Por la tarde, la cocción experimental de rakú dirigida por Cerámica Creativa Laura Castrillo permitió contemplar de cerca el proceso de esmaltado y cocción y el papel del fuego en la transformación de las piezas. El programa del sábado se completó con el taller para adultos 'Secretos de una buena croqueta', a cargo de Croquet Ramos.

El conjunto de actividades ha registrado una notable afluencia y participación, consolidando el Encuentro como una cita abierta a todos los públicos y como un espacio para conocer la alfarería desde la experiencia directa.

Memoria y patrimonio

La programación del IX Encuentro de Alfareros continúa hoy, domingo 4 de octubre, en Artis con una jornada centrada especialmente en la memoria, la investigación y la transmisión de la cultura alfarera.

A las 12:00 horas, tendrá lugar un encuentro con Primitivo González, autor de Cerámica preindustrial en la provincia de Valladolid, una obra de referencia para el conocimiento de la alfarería tradicional vallisoletana.

La cita adquiere además un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la concesión, en 1986, del Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya al trabajo que dio origen a esta publicación.

El Encuentro llegará a su cierre a las 13:30 horas, con una nueva apertura del Taller 10 de Artis, donde los visitantes podrán acercarse a la colección TAF | Tierra, agua, fuego y a la instalación de Mario Valle.

El valor de la alfarería

Con esta novena edición, el Encuentro de Alfareros de Portillo vuelve a reivindicar el valor del taller y de quienes mantienen vivo el oficio.

Ello combinando la transmisión de conocimientos y técnicas tradicionales con la creación contemporánea y con una programación participativa que permite al público acercarse directamente a los materiales, las herramientas y los procesos de trabajo.

Organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), Néxodos y la Asociación de Alfareros de Portillo, el encuentro cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Portillo, Valladolid Avanza y Artis.

Foacal

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) agrupa y representa a más de 280 artesanos profesionales. Su labor está orientada a promover la artesanía regional mediante iniciativas que impulsan la innovación, la formación, la sostenibilidad y la visibilidad comercial del sector.