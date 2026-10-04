'Otoño en Letras' vuelve a la biblioteca de Arroyo con 12 propuestas literarias

La biblioteca infantil de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda presenta una nueva edición de 'Otoño en Letras', una completa propuesta de actividades para los próximos meses en torno a los libros y la lectura. El programa reúne diferentes formatos y un programa adaptado a distintas edades e intereses.

'Otoño en Letras' se estrena con dos exposiciones bibliográficas que podrán visitarse hasta el 30 de noviembre. Leer con arte propone en la biblioteca infantil una selección de libros que permitirá a los más pequeños acercarse a pintores, épocas, movimientos artísticos y museos desde otra mirada, la de la lectura.

Podrá visitarse de 16:00 a 19:00 horas.

Por su parte, Entre sombras y páginas estará dedicada a uno de los géneros más leídos, la novela negra, hilo conductor de esta edición y que se centra en los autores españoles. La exposición se instalará en la Biblioteca (de adultos) y podrá visitarse de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Los lectores más pequeños descubrirán nuevas aventuras alrededor de los clásicos de Beatrix Potter. Las sesiones están dirigidas a niños de 3 a 7 años, con 12 plazas por sesión, y se celebrarán los días 21 y 28 de octubre, y 4 y 11 de noviembre (de 18:00 a 19:00 horas).

Las inscripciones serán exclusivamente presenciales a partir del 7 de octubre (de 16:00 a 19:00 horas), en la Biblioteca. La programación incluye ‘Perico el conejo travieso’, el 21 de octubre; ‘La ardilla Nogalina’, el 28 de octubre; ‘Los dos malvados ratones’, el 4 de noviembre; y ‘El sastre de Gloucester’, el 11 de noviembre.

Talleres

El taller infantil VanguardizARTE está destinado a niños de entre 8 y 12 años y propone un recorrido visual y lector por las vanguardias artísticas y su influencia en los cuentos infantiles. Se impartirá los días 19 y 26 de octubre (de 18:00 a 19:00 horas), con 10 plazas disponibles.

Las inscripciones podrán realizarse del 5 al 9 de octubre a través del mail biblioteca@aytoarroyo.es.

La novela negra, hilo conductor de esta edición, protagonizará el taller para adultos Entre sombras: escribir y leer novela negra, una propuesta para conocer cómo se construye este género, sus principales autores y sus diferentes subgéneros. Se impartirá los días 12, 19 y 26 de noviembre (de 18:00 a 19:30 horas), con 10 plazas.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 9 de octubre en biblioteca@aytoarroyo.es.

Teatro y cata literaria

La programación teatral infantil también hace un hueco a las historias de tradición oral. El domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, la compañía salmantina Katua&Galea Teatro pondrá en escena Camuñas, de Margarita del Mazo en la Casa de la Música.

Una historia sobre la valentía y el coraje que invita a los niños a enfrentarse a sus miedos a través de los títeres, la música y el humor. El espectáculo está recomendado a partir de 4 años y las entradas pueden adquirirse en culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura.

La novela negra estará también presente en la cata literaria El crimen se sirve en copa, (viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Casa de Cultura). La actividad cuenta con 15 plazas y las inscripciones podrán realizarse del 5 al 9 de octubre en biblioteca@aytoarroyo.es.

Un año más regresa el club de lectura Leer es escuchar, un espacio para recorrer el mundo a través de sus letras que se desarrollará de octubre a mayo y contará con 20 plazas. La primera sesión tendrá lugar el 14 de octubre, de 18:00 a 19:30 horas.

Las inscripciones serán presenciales el 6 de octubre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Las plazas estarán reservadas para socios de la Biblioteca y únicamente podrá realizarse una inscripción por persona.

Ruta literaria

'Otoño en Letras' completa su programación con la ruta literaria Campos del Renacimiento. El viernes 16 de octubre, los participantes recorrerán Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, cuatro municipios vinculados a una importante concentración de arte renacentista.

La visita permitirá acercarse también al lugar de nacimiento de Jorge Manrique y conocer obras de artistas como Pedro y Alonso Berruguete, Francisco Giralte o Alejo de Vahía.

La salida tendrá lugar a las 8:45 horas desde la Plaza de España y hay disponibles 30 plazas. Las inscripciones se realizarán del 5 al 9 de octubre en la Casa de Cultura, dentro de su horario habitual.

El horario de la Biblioteca es de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Toda la información sobre la programación puede consultarse en www.aytoarroyo.es.