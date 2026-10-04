Óscar Acebes Merino en el Bar Domingo de Serrada. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Óscar (46), dueño de un bar de pueblo: “Un café cuesta 1,50 € y ofrecemos buena tortilla y una gran armonía"

Serrada es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 1.117 habitantes.

El municipio cuenta con un fuerte protagonismo cultural, respaldado por la Diputación de Valladolid, y destaca con la celebración de la XLII Fiesta de la Vendimia y la entrega de los Premios Racimo.

Es un lugar perfecto también para disfrutar de un día de relax y pasarse, por ejemplo, por el Bar Domingo. Al frente del mismo están Óscar y María Victoria.

“Un café cuesta 1,50 euros; la cerveza, 1,70; y el pincho de tortilla, 1,60 euros”, asegura Óscar Acebes Merino en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León en una “apuesta por los precios económicos”.

Añade que ofrece "buenos pinchos, buena tortilla y una gran armonía".

La vida de Óscar

“Me defino como una persona extrovertida. Cuando hay que ser serio, se es serio, eso sí. Sin embargo, disfruto mucho haciendo bromas a la gente y hablando con ella”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Óscar Acebes Merino.

Nuestro protagonista tiene 46 años en la actualidad y vivió en la localidad vallisoletana de Alcazarén hasta que tenía unos 14. Después se marchó a Serrada, también en la provincia de Valladolid, donde vive junto a su mujer, María Victoria.

Desde los 14 años ha trabajado en el campo. También de maquinista, como montador de grúa y en el sector de las placas solares. Pero, desde hace 16 años, es hostelero.

“Ahora vivo en Serrada, justo enfrente de la iglesia, con mi mujer e hija. De pequeño quería ser muchas cosas, pero la vida me llevó por otro camino. A los 13 años me tuve que poner a trabajar con el tractor”, añade nuestro entrevistado.

Tras toda esta historia, en lo profesional, nuestro protagonista se pondrá, junto a su mujer, al frente del Bar Domingo en Serrada. Esto ocurrió hace 16 años. Tanto María Victoria como él son los dueños de un establecimiento hostelero con mucha historia.

La historia del bar

“El Bar Domingo lo abre el padre de mi suegro que se llamaba Domingo. Después lo hereda Efraín, mi suegro, y María Dolores mi suegra y, hace 16 años, tomamos mi mujer María Victoria y yo el testigo”, asegura este amante de los toros e ir a cenar con su hija y esposa.

Nuestro entrevistado añade que el bar “tiene más de 60 años de vida” tras la apertura de Domingo “allá por el año 1960”.

“Cuando se jubilan mis suegros nos lo dejó a nosotros. Llevamos 16 años al frente mi mujer y yo que somos los dueños del Bar Domingo en la actualidad”, afirma nuestro protagonista.

Otra imagen de Óscar en el Bar Domingo de Serrada. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un establecimiento hostelero que se ubica en la Plaza Mayor, 3. Cuenta con 100 metros cuadrados, que abarcan el bar y un salón donde se juega, entre otras cosas, a las cartas.

En la actualidad el bar lo llevan, sin ningún trabajador más, tanto Óscar como María Victoria.

Dan un servicio indispensable para cualquier municipio.

Lo que ofrecen

“Ofrecemos buenos pinchos, buena tortilla y una gran armonía. Nuestra especialidad es la tortilla de patata con cebolla y sin cebolla. Intentamos que todo lo que vendemos tenga un precio económico”, afirma nuestro entrevistado.

Óscar asegura, en lo que a las ganancias se refiere, que “depende de la temporada” y que “la mejor es cuando llegan los jornaleros a trabajar la uva entre noviembre y marzo”.

“Un café cuesta 1,50 euros; la cerveza, 1,70; y el pincho de tortilla, 1,60 euros”, asegura nuestro entrevistado antes de hablar de gastos. Añade que tiene “unos 3.000 al mes, sin deber nada a nadie” entre “cuota de autónomos, luz y gastos del establecimiento hostelero”.

Óscar no duda en afirmar que “pueden vivir de su negocio” en los 16 años que llevan al frente del establecimiento hostelero.

El futuro

“Si todo continúa como hasta ahora y seguimos bien, nuestro objetivo pasa por continuar muchos años dando servicios. Abrimos a las 5:30 horas y cerramos a las 21:00, cada día”, explica nuestro protagonista.

Sobre la continuidad, aunque, aún le quedan muchos años al frente del negocio, tanto a Óscar como a María Victoria, asegura que “es más difícil”.

“Mirando al presente, queremos seguir tirando hacia delante, dispensando el mejor trato posible a nuestros clientes”, finaliza Óscar Acebes Merino.