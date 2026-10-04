Fallece un hombre tras precipitarse desde una vivienda en el barrio de Parquesol de Valladolid

Un hombre ha fallecido este domingo tras precipitarse desde una vivienda en el barrio vallisoletano de Parquesol, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Policía Nacional.

Según ha podido confirmar este medio, los hechos han tenido lugar en el número 22 de la calle Juan García Hortelano y los servicios de emergencia no han podido salvar la vida del hombre.