Detenido por amenazar con un objeto cortante a varios menores que se encontraban en una plaza de Valladolid

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Valladolid a un hombre por amenazar presuntamente con un objeto cortante a varios menores que se encontraban en una plaza de la capital.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 29 de septiembre, cuando un grupo de menores se encontraba en la vía pública.

Según manifestaron posteriormente, un hombre se aproximó al grupo y, tras dirigirse a ellos, esgrimió un objeto cortante que dirigió hacia el cuello de uno de los menores, quien consiguió apartarse y evitar ser alcanzado.

Tras estos hechos, los menores abandonaron el lugar, siendo presuntamente perseguidos por el individuo, que habría continuado profiriendo amenazas e insultos.

Uno de los menores manifestó que el hombre le habría arrojado una lata de cerveza que impactó en su tobillo, sin causarle lesiones aparentes.

Los agentes que acudieron al lugar localizaron al presunto autor y procedieron a su identificación. En las inmediaciones fue localizado un objeto cortante que habría sido utilizado durante los hechos, procediéndose a su intervención.

El detenido manifestó que el objeto era de su propiedad, si bien negó haber amenazado con él a los jóvenes. Además, varias personas que se encontraban en las proximidades manifestaron haber presenciado lo ocurrido y corroboraron los hechos.

El menor afectado, acompañado por su padre, se trasladó posteriormente a dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia. El detenido, fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias por un delito de amenazas.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad.