El Ayuntamiento de Valladolid destina 20.000 euros a un proyecto de Unión Esgueva para favorecer la inclusión

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación Vecinal Unión Esgueva para financiar el proyecto ‘Entrevecinos 2026-2027’, un recurso comunitario dirigido a personas en situación o riesgo de exclusión social.

El convenio cuenta con una dotación económica de 20.000 euros, de los que 10.000 euros corresponden a la ejecución del programa durante 2026 y otros 10.000 euros a las actuaciones previstas para 2027.

La Asociación Vecinal Unión Esgueva desarrolla desde 2011 el programa ‘Entrevecinos', que se ha consolidado como un recurso de proximidad para facilitar a la ciudadanía el acceso a los distintos sistemas públicos de protección social y favorecer la inclusión social y laboral.

A través del convenio, el Ayuntamiento apoya las actuaciones de información y orientación social, acompañamiento administrativo, formación para el empleo, mejora de las competencias digitales e itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, en coordinación con los servicios públicos competentes.

El proyecto tiene como objetivo favorecer la integración social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social mediante la mejora de sus competencias y la eliminación de las barreras que pueden dificultar su incorporación al mercado laboral.

‘Entrevecinos’ ofrece un Punto de Información abierto a toda la ciudadanía, donde se proporciona información y orientación sobre recursos sociales estatales, autonómicos y locales.

El servicio cuenta además con el teléfono social ‘Entrevecinos Contigo’, que ofrece atención de 10:00 a 18:00h para resolver consultas relacionadas, entre otras cuestiones, con vivienda, educación, salud o ayuda alimentaria.

El programa incluye también un servicio de empleo y formación, dirigido especialmente a personas desempleadas y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Entre las actuaciones se encuentran la orientación y asesoramiento laboral, los grupos de autoapoyo, la coordinación con entidades sociales y el desarrollo y seguimiento de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.

Asimismo, se desarrollan acciones de formación para el empleo orientadas a mejorar los conocimientos, destrezas y habilidades de las personas participantes y adaptadas a sus necesidades específicas.

Una de las líneas de trabajo contempla además la reducción de la brecha digital, mediante la adquisición de competencias básicas necesarias tanto para la búsqueda de empleo como para la realización de gestiones cotidianas, como el uso de la banca electrónica, las relaciones con las administraciones públicas, el correo electrónico o la prevención de fraudes digitales.

Como novedad en el proyecto 2026-2027, la Asociación Vecinal Unión Esgueva pondrá en marcha un punto de información vecinal sobre vivienda, que comenzará a funcionar durante el último trimestre de 2026 y tendrá su funcionamiento consolidado durante todo 2027.

Se trata de un servicio gratuito y confidencial de información y primer asesoramiento que ofrecerá orientación sobre los derechos y obligaciones en materia de alquiler y compraventa, ayudas públicas al alquiler y la rehabilitación, situaciones de riesgo de pérdida de vivienda y acceso a vivienda social o protegida.

El nuevo punto permitirá también derivar a las personas usuarias a servicios jurídicos y sociales especializados cuando la situación lo requiera, reforzando el papel de la asociación vecinal como recurso de proximidad.

De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid continúa apoyando la colaboración con las entidades del tejido asociativo de la ciudad para acercar recursos y servicios a la ciudadanía y atender de manera integral las situaciones de vulnerabilidad social y laboral.