Valladolid lanza un nuevo contrato de infraestructuras e instalaciones eléctricas para actividades vecinales

El Ayuntamiento de Valladolid aprobó el expediente para la contratación del suministro, en régimen de alquiler, de infraestructuras temporales y de instalaciones eléctricas temporales destinados a las actividades del Servicio de Participación Ciudadana y de apoyo a las entidades vecinales.

Según informa en un comunicado, la iniciativa responde a la necesidad de disponer de infraestructuras temporales tales como escenarios e instalaciones eléctricas provisionales en espacios públicos que carecen de ellos, incluyendo las operaciones de transporte, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje vinculadas a los elementos contratados.

El contrato se divide en dos lotes, uno para infraestructuras temporales y otro para instalaciones eléctricas, manteniendo la especialización de las prestaciones y favoreciendo la participación en la licitación de empresas especializadas y pymes.

El anterior, adjudicado en 2022, finaliza el 20 de enero de 2027 en cuanto al lote de infraestructuras y el 23 de enero de 2027, en el caso de instalaciones eléctricas.

El presupuesto propuesto asciende a 122.804 euros (IVA incluido), distribuido en 91.296 euros para el lote de infraestructuras temporales y 31.508 euros para el lote de instalaciones eléctricas.

El gasto se programa para los ejercicios 2027, 2028 y el período comprendido entre el 1 y el 20 de enero de 2029. En comparación con el presupuesto de los contratos que ahora finalizan, por un total de 118.374 euros (IVA incluido), la nueva propuesta incrementa el presupuesto conjunto en 4.430 euros, 3,74 por ciento.

El contrato se plantea con una duración inicial de hasta dos años desde su formalización y con posibilidad de prórroga por un período máximo de otros dos años, hasta un horizonte máximo de cuatro años.