Tordesillas inaugura su mercado medieval con novedades: se prevé que acudan casi 30.000 personas

Tordesillas ha inaugurado este sábado la nueva edición del mercado medieval; una cita que se ha convertido en uno de los imprescindibles del calendario de actividades de la villa y que este año cumple 33 años de andadura.

El mercado medieval se encuentra organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas y la Asociación de Empresarios y Profesionales de Tordesillas, de la mano de importantes colaboradores como el Ayuntamiento de Tordesillas, entre otros.

Esta edición ha abierto sus puertas con varias novedades que van a hacer las delicias de los miles de asistentes que durante los días 3 y 4 de octubre paseen por este singular espacio que regresa al siglo XV para recordar una de las joyas comerciales del municipio.

Presente en esta inauguración ha estado el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, quien ha destacado “el gran impacto económico y social para el municipio que hay detrás de este mercado cada año”.

“Tenemos una previsión de visitas de cerca de 30.000 personas durante este fin de semana, contamos con puestos de hasta trece comunidades autónomas y está todo preparado para artesanos, hosteleros y comerciantes”, ha señalado Oliveira.

Y ha invitado a todo el mundo “a visitarnos para disfrutar de este mercado, adquirir productos de gran calidad y conocer mejor nuestra gastronomía y nuestro patrimonio”.

Por su parte, Carlos Galicia, presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Tordesillas, afirmó que “cada año seguimos batiendo el récord de afluencia y participación y las previsiones son muy buenas”.

“Este año, como novedad, hemos incorporado el uso de la Plaza de Exuperio Alonso, y además se ha optimizado la decoración general de todo el mercado”, puntualizó Galicia.

La puesta de largo de este evento ha corrido a cargo de Ángela de Miguel Sanz, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), quien, minutos antes del pregón hacía hincapié en que “para mí es una gran emoción e ilusión poder ser pregonera, porque llevo muchísimos años viniendo a este mercado”.

“Tordesillas para mí es un municipio muy cercano, he pasado en mi infancia mucho tiempo en La Seca y siempre he estado muy ligada a la Villa del Tratado, y esta me parece una experiencia increíble”.

“Estamos hablando de 33 años de andadura de este mercado, y no hay más que ver el ambiente que hay para entender la gran evolución que ha tenido este encuentro”.

La Pregonera estuvo acompañada por las autoridades locales, encabezadas por el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, a la hora de dar el discurso inaugural. En su alocución, De Miguel ha ensalzado el Mercado Medieval y su “importante papel en el comercio y la actividad económica de Tordesillas”.

“Este fue un lugar en el que mercaderes, ganaderos y tratantes hicieron importantes acuerdos comerciales y, que hoy siga vivo, aunque sea de una manera más lúdica, es una forma de poner en valor el papel histórico del municipio, de aquellas primeras transacciones y de la actividad artesanal que hoy en día necesita tanto apoyo y visibilidad”.

Entre las autoridades, han estado presentes la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, y el Subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, entre otros.

Tras el pregón, han realizado un recorrido por las calles y callejones por las que se distribuye el Mercado; un espacio que llega a ocupar cerca de 10.000 metros cuadrados del casco histórico del municipio.

Este año, como una de las principales novedades, incorpora la plaza Exuperio Alonso como nueva área recreativa dedicada a las actividades infantiles, con una biblioteca ambulante, un taller participativo de barro y otro demostrativo de madera, además de una pequeña vertiente gastronómica.

Y es que la gastronomía está presente por todo el mercado, pues a los distintos puestos artesanales de venta y exposición, se suma una amplia oferta de stands culinarios de venta de alimentos y productos de la tierra.

Todo ello amenizado por una continua ambientación por calles y plazas con espectáculos, desfiles, actuaciones y música en vivo que se prolongarán durante todo el fin de semana.

Asimismo, como parte de la ambientación de época, durante la mañana de este sábado, la actual reina Juana y su hija Catalina han salido, escoltadas por su guardia, para pasear y saludar a los mercaderes llegados de diferentes puntos de Castilla y León y de España.

El mercado medieval continuará su actividad durante todo el sábado y el domingo, recibiendo la afluencia de miles de personas que cada año recorren las calles de la Villa del Tratado en estas jornadas históricas y convierten Tordesillas, una vez más, en un punto de interés turístico, cultural y gastronómico.