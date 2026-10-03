El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, en una imagen de archivo Archivo

Lanzan un cóctel explosivo contra la casa del alcalde de Tordesillas

El alcalde del municipio vallisoletano de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha denunciado un ataque contra su vivienda particular ocurrido en la madrugada de este sábado.

Según el regidor, alrededor de las 00:30 horas dos vehículos se acercaron al domicilio y, desde uno de ellos, se lanzó contra la fachada un recipiente con una mezcla de lejía y otros productos, que el alcalde ha calificado de cóctel explosivo de fabricación casera.

El lanzamiento estuvo acompañado de mensajes de carácter intimidatorio dirigidos contra él y contra el Partido Popular, formación a la que pertenece.

Los vehículos abandonaron de inmediato la zona. Tras el suceso, Oliveira presentó denuncia ante la Guardia Civil, que investiga las circunstancias y trata de identificar a los autores.

El Ayuntamiento de Tordesillas ha activado los protocolos correspondientes y ha puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los recursos municipales, entre ellos las imágenes de las cámaras de vigilancia del municipio.