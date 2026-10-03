Dos heridos tras una colisión entre dos camiones en la N-601 a la altura de Ceinos de Campos
Una de las víctimas fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Hortega de Valladolid y la otra al Complejo Asistencial de Palencia.
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Dos hombres de unos 60 años resultaron heridos este sábado tras una colisión entre dos camiones en el kilómetros 251 de la N-601, en Ceinos de Campos, Valladolid, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de lo sucedido y donde solicitaban asistencia sanitaria para atender a uno de los conductores, que se encontraba atrapado en el interior de la cabina.
Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico de Villalón de Campos y dos ambulancias de soporte vital básico.
En el lugar de los hechos, el personal sanitario atendió a dos varones, uno de ellos fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y el otro fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.