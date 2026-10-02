Valladolid tendrá 15 parques caninos en varios barrios de la ciudad y contará con una app con botón SOS contra extravíos

El Ayuntamiento de Valladolid consolida su compromiso con la convivencia responsable y la protección animal con el programa ‘Valladolid, amiga de los animales’, a través de la Concejalía de Medio Ambiente.

Contempla un gran abanico de medidas y propuestas, entre ellas el lanzamiento de la nueva aplicación móvil PetFirst Valladolid.

Esta innovadora plataforma, impulsada por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, “centralizará la gestión del bienestar animal y facilitará el día a día de los propietarios de mascotas gracias a su amplio abanico de servicios integrados, que van desde la tramitación de documentos hasta la alerta temprana en caso de pérdida”.

Tal y como ha explicado el alcalde, Jesús Julio Carnero, que ha presentado hoy la aplicación, disponible en iOS y Android y desarrollada por Amysmascotas SL.

Permitirá a los usuarios llevar siempre consigo y de forma sencilla toda la documentación de sus animales, ya que integra los datos clave de microchips, tarjetas de vacunación y las pólizas de seguro obligatorias cuando se requiera.

Además, en el caso específico de los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), la app incorpora el control del seguro de responsabilidad civil y la declaración jurada del cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

Una de las claves del programa y de la aplicación es la creación de una amplia Red de establecimientos amigos de los animales, que cuenta ya con más de 80 participantes, fundamentalmente comercios y establecimientos de restauración, además de alojamientos turísticos y hoteles, empresas de servicios y espacios de ocio y entretenimiento.

Los usuarios, gracias a la geolocalización, sabrán qué negocios, establecimientos comerciales, espacios públicos y locales de hostelería permiten el acceso con animales de compañía. Además, la propia ciudadanía podrá actualizar en tiempo real este mapa indicando y validando espacios que admitan mascotas.

Guía interactiva y canal de comunicación

La app ofrece una guía interactiva con la localización de las clínicas veterinarias operativas en el municipio de Valladolid, facilitadas por el Colegio Oficial de Veterinarios, e incorpora un Botón SOS de Reacción Inmediata: se trata de un sistema de alerta comunitaria por pérdida de mascota que activa una notificación instantánea a través de la red PetFirst Valladolid en el momento en que un propietario notifica el extravío de su animal.

Asimismo, la herramienta incorpora también la sección ‘Mi Ayuntamiento’, un canal bidireccional de comunicación destinado a la educación, la divulgación y la transparencia normativa. En este apartado, los usuarios pueden acceder al texto y a un resumen sencillo de la normativa municipal vigente sobre bienestar animal, consultar los servicios de transporte público que permiten el viaje con mascotas y sus normas de uso, así como tramitar diversas gestiones municipales de forma directa.

El Ayuntamiento de Valladolid dará a conocer todas las funcionalidades de esta aplicación y enseñará a los ciudadanos a descargarla y manejarla en una carpa que instalará hoy y mañana en la céntrica Plaza de Zorrilla.

Parques y movilidad, pilares del programa

Valladolid contará próximamente con 15 parques caninos repartidos por los distintos barrios; entre ellos, destacan los nuevos de Pinar de Jalón y Villa de Prado, así como el de La Rubia, en ejecución, y el de Juan de Austria, cuyas obras comenzarán en las próximas semanas. A estas acciones de ‘Valladolid, amiga de los animales’, se suma la remodelación del parque de Santos Pilarica para evitar molestias a los vecinos y la próxima ampliación del de Canterac. Todos ellos contarán ya con doble puerta de acceso para mayor seguridad y elementos de deporte canino de obstáculos.

La movilidad es otro de los ejes del programa y cuenta con tres aliados en la ciudad: Auvasa, BIKI y la Asociación Radio Taxi. Cabe recordar que la Ordenanza de

Transportes contempla ya el derecho a viajar con animales domésticos en autobús y la expedición del Bonobus gratuito para Mascotas, necesario para que las mismas puedan acceder al vehículo. En el caso de BIKI, existe CargoBiki, la opción para llevar mascotas.

Asimismo, un centenar de taxis de la ciudad ya admite animales de compañía, que deben acceder en transportín o con arnés. En caso de necesitar hacer uso de este servicio, los usuarios deben de contactar de manera telefónica con la Asociación RadioTaxi y elegir la opción de hablar con un operador, a quien hay que solicitar un taxi que admita mascotas, siempre indicando su tamaño (pequeño, mediano, grande).

Por otra parte, antes de final de este trimestre, se permitirá y señalizará el acceso de mascotas en los registros municipales y en las oficinas de información y atención al público.

Campañas informativas y talleres

En su afán por asegurar la convivencia responsable y la protección animal, el Ayuntamiento de Valladolid celebrará talleres y charlas para transmitir a los propietarios de animales de compañía nociones básicas de tenencia responsable de animales y de adiestramiento básico. La colaboración con la Sociedad Canina Castellana permitirá, asimismo, organizar charlas y otras acciones informativas y formativas dirigidas al público en general en espacios como colegios, centros cívicos o espacios abiertos.

Está previsto también contar con un cementerio de mascotas, un espacio especialmente concebido para el descanso final de los animales de compañía. Cabe mencionar que recientemente se ha aprobado el cambio del plan especial que habilita la construcción de esta instalación que se ubicará en el parque de las Contiendas.

III CaniCross

La colaboración con iniciativas dirigidas a la convivencia y al apoyo a entidades que trabajan por el cuidado de los animales es otra de las líneas de trabajo, en la que se enmarca la celebración, el próximo domingo, 4 de octubre, del III Canicross y Marcha Familiar Canina Solidaria, organizada por El Corte Inglés y el Ayuntamiento en el Parque de las Contiendas coincidiendo con el Día Mundial de los Animales.

Este evento deportivo busca sensibilizar contra el abandono animal y los beneficios obtenidos por las inscripciones (10 euros para la prueba competitiva de Canicross, cinco euros para la marcha familiar -tres euros para menores de 14 años- y la opción de adquirir un ‘Dorsal 0’ solidario de 5 euros) se destinarán a la protectora Propatas.