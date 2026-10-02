Conrado Íscar participa en la presentación de la Milla de Oro del Vino en Zaragoza. Diputación de Valladolid

La Milla de Oro del Vino de Valladolid llega a Zaragoza como ejemplo de destino enoturístico de excelencia

La marca Milla de Oro del Vino Provincia de Valladolid ha llegado hasta Zaragoza de la mano del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, quien ha participado en esta jornada para mostrar el potencial del territorio como destino enoturístico de excelencia y turismo MICE y premium.

En la presentación se han reunido representantes de diferentes administraciones, colegios profesionales, asociaciones empresariales, compañías hosteleras y medios de comunicación, para dar a conocer una propuesta turística que conjuga gastronomía, vino, paisaje, experiencias de calidad y patrimonio.

Íscar ha subrayado la apuesta de la institución provincial por proyectar la Milla de Oro del Vino fuera de Valladolid y ha destacado que la provincia "es un destino de referencia para quienes buscan experiencias vinculadas al vino, la gastronomía, el patrimonio y la calidad".

"Nuestro objetivo es seguir abriendo nuevos mercados y mostrar que detrás de la marca Milla de Oro del Vino hay un territorio preparado para ofrecer experiencias de primer nivel", ha añadido.

El encuentro ha finalizado con una degustación de productos de Valladolid, donde Andrés Gutiérrez, del Mesón Pedro de Matapozuelos, ha sido el encargado de elaborar los conocidos pinchos de lechazo y conejo, junto a otros platos locales como quesos y cardo, y Pequeña Avellana, Mejor Dulce de la Provincia 2026.

La propuesta culinaria se ha completado con una selección de vinos ganadores del concurso 'Vino de Museo', del Museo Provincial del Vino: Rosado Bodegas Sinforiano, de la DO Cigales; Blanco Montelarreina, de la DO Toro; y Tinto Tamaral, de la DO Ribera del Duero.

La excelencia de Valladolid

La Milla del Oro del Vino nació como una marca que se extiende a lo largo del río Duero entre Peñafiel y Tudela, reuniendo una elevada concentración de bodegas reconocidas en todo el mundo, junto a una oferta vinculada a la gastronomía, el patrimonio, los alojamientos singulares y las experiencias enoturísticas.

El objetivo de la institución provincial con la marca es acompañar y potenciar el trabajo desarrollado por las empresas y profesionales, reforzando su posicionamiento como destino referente y proyectando sus valores de calidad, internacionalización, excelencia y sostenibilidad.

Un año de promoción

Durante este año 2026, la Milla de Oro del Vino ha recorrido diferentes puntos de la geografía de dentro y fuera de la provincia, participando en encuentros y acontecimientos orientados al público general y a profesionales turísticos.

Destaca la participación en Pingüinos, MITM Europe, el Gran Premio de España de MotoGP de Jerez, Primavera Gourmet, Wine Conexion 3.0, la Feria de Productos de la Tierra y Gremios Artesanales de Medina del Campo, la Gala de Baloncesto o ViNight, así como presentaciones en Valencia y Madrid.

También se han organizado acciones específicas desde la Diputación dirigidas a profesionales, como la visita de 25 directores de agencias de viajes de España, que pudieron descubrir gastronomía, bodegas y experiencias de la Milla de Oro del Vino.

La marca ha estado igualmente presente en encuentros y propuestas vinculadas al turismo y al patrimonio, entre ellas las visitas turísticas al camping de Riberduero, la recepción de Alcaides de Honor en el Museo Provincial del Vino o la programación del Festival de las Artes Milla de Oro del Vino.

En el ámbito deportivo, la marca está presente en la camiseta del Real Valladolid y se ha reforzado con acciones como la IV Vendimia Solidaria de la Fundación Carlos Moro, el IV Torneo de Golf Alimentos de Valladolid y el Premio Iván Sanz al Mejor Bodeguero Joven de la provincia.

Por otro lado, la marca ha obtenido diferentes reconocimientos este 2026. En enero recibió el Premio Excelencia FITUR y en junio distinguieron a la Milla de Oro del Vino como Mejor Destino Enoturístico en los XV Premios de Turismo de La Razón.

La estrategia de promoción de la Milla de Oro del Vino busca presentar la provincia como un destino capaz de ofrecer experiencias integrales en torno al vino, complementadas con patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía, alojamientos de calidad y actividades culturales y deportivas.

La presentación en Zaragoza supone un nuevo paso en esta estrategia de proyección exterior y permitirá acercar la oferta de la provincia a nuevos públicos y profesionales, reforzando la presencia de la Milla de Oro del Vino Provincia de Valladolid como una propuesta turística vinculada a la excelencia y a la singularidad del territorio.