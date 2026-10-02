Presentación del ciclo de Conferencias por el V Centenario del Nacimiento de Felipe II. Fotografía: EE.

La Diputación de Valladolid anuncia 18 conferencias en 16 municipios por el V centenario del nacimiento de Felipe II

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, ha presentado, en la mañana de este viernes, 2 de octubre, el ciclo de conferencias ‘Gestación de un Imperio’ en el Palacio de Pimentel de la institución provincial.

Una programación con la que la institución provincial se suma a la conmemoración del V Centenario de Felipe II.

“Se trata de una iniciativa temática que forma parte del gran proyecto en torno al V Centenario del nacimiento de Felipe II que se cumplirá el próximo 21 de mayo de 2027. Una de sus ramas es son las conferencias”, ha destacado Yolanda Burgoa.

La diputada ha anunciado un total “de 18 conferencias en 16 municipios, tres de ellas en Valladolid y en el Palacio de Pimentel” en una conmemoración que “acerca la historia a nivel nacional, dando relevancia a Valladolid”.

En la presentación ha estado acompañada por Javier Burrieza, doctor de Historia por la Universidad de Valladolid y profesor de su departamento.

“Es el vallisoletano más importante que ha nacido en Valladolid. Felipe II ha tenido una imagen muy compleja como gran monarca”, ha señalado Burrieza.

El ciclo

El ciclo aborda la figura de Felipe II desde múltiples perspectivas, su tiempo, su política, su legado artístico y cultural y la huella que dejó en la historia de España y de Europa.

A través de voces expertas, las conferencias analizarán el contexto en el que se gestó su reinado y la proyección de un imperio que marcó un antes y un después. Las charlas están dirigidas al público general.

En total, el programa reúne 18 conferencias en 15 municipios de la provincia más Valladolid capital, que acogerá tres de ellas, todas en la Sala de Recepciones del Palacio Pimentel. 16 municipios en total.

Medina del Campo acoge este viernes la primera, y Villagarcía de Campos cerrará el ciclo el 25 de junio de 2027.

Las sesiones se celebrarán los viernes por la tarde a lo largo de nueve meses, con un enfoque divulgativo que busca acercar a los vecinos el conocimiento de una figura fundamental de la historia de España.

Con esta iniciativa, la Diputación quiere contribuir a la difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia y dar a la conmemoración del V Centenario una dimensión provincial y descentralizada, llevando las actividades culturales directamente a los municipios y reforzando la colaboración con los ayuntamientos.

Varios de ellos guardan una relación directa con la vida del monarca. En Villagarcía de Campos se crio su hermanastro Jeromín, el futuro Juan de Austria.

En Cigales nació su esposa Ana de Austria, madre de Felipe III; en Santervás de Campos nació Ponce de León, descubridor de la Florida; y Simancas alberga el archivo que Felipe II mandó construir para guardar sus documentos.

Calendario de Conferencias

En el último trimestre de 2026, el ciclo arranca este viernes, 2 de octubre, en Medina del Campo, en la Sala del Centro Cultural Integrado ‘Isabel la Católica’, con Javier Burrieza Sánchez y la conferencia ‘Felipe II, Trento y la Monarquía de los Descalzos’.

Proseguirá el 16 de octubre en Valdestillas, en el salón de plenos del Ayuntamiento, con Julio Valles Rojo y ‘Saberes y sabores en la época de Felipe II: la alimentación en el s. XVI’, y el 30 de octubre en Medina de Rioseco, en el salón de plenos del Ayuntamiento, con Enrique Martínez Ruiz y ‘Los almirantes de Felipe II’. Estas tres citas serán a las 20:00 horas.

En noviembre, las conferencias se celebrarán en Mojados y Villalón de Campos. El día 13, María Montserrat León Guerrero hablará en la Sala polivalente del Ayuntamiento de Mojados sobre ‘De Carlos V a Felipe II: el asentamiento español en el Pacífico’.

El 27 será el turno de Javier Pérez Gil, que pronunciará ‘La arquitectura popular en tiempos de Felipe II’ en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalón de Campos. El año se cerrará el 18 de diciembre en el Priorato benedictino de Santervás de Campos, con Jesús Varela Marcos y ‘La españolización del Nuevo Mundo en el reinado de Felipe II’. Estas tres conferencias comenzarán a las 19:00 horas.

El programa de 2027 se iniciará el 22 de enero en el Auditorio de Peñafiel, con Jesús Félix Pascual Molina y ‘La formación del príncipe Felipe’. El 12 de febrero llegará a Olmedo, al Centro de artes escénicas San Pedro (Teatro), con Germán Vega García-Luengos y ‘El esplendor literario de la época de Felipe II’.

El 19 de febrero a la capital, con Isidoro Jiménez Zamora y ‘La España de Isabel de Portugal, madre de Felipe II’, en la Sala de Recepciones del Palacio Pimentel.

Marzo tendrá como escenarios el Archivo General de Simancas, el día 5, donde José María Burrieza Mateos y Félix Javier Martínez Llorente hablarán de ‘El rey en su despacho: documentos e instituciones para gobernar un imperio’, y el salón de actos de la Casa del Tratado de Tordesillas.

El día 19, con Miguel Ángel Zalma Rodríguez y ‘Felipe II, mecenas del arte, y sus estancias en Tordesillas’. Todas ellas serán a las 19:00 horas.

El 2 de abril, Tudela de Duero acogerá en el salón de plenos del Ayuntamiento la conferencia ‘La justicia del rey’, de Ignacio Esquerra Revilla.

El Palacio Pimentel de Valladolid recibirá después a Luis Ribot García, el 16 de abril, con ‘Felipe II y el gobierno de la monarquía universal’, y a Jesús Urrea Fernández, el 7 de mayo, con ‘Casas señoriales en el Valladolid del reinado de Felipe II’. El 21 de mayo, Gracia María Gil ofrecerá en la Casa de cultura El Corralón de Villanueva de Duero ‘La armonía del poder: música y magnificencia en la corte de Felipe II’.

Y el 28 de mayo, María Isabel Vicente Maroto hablará en el salón de actos de la Casa de las Artes de Laguna de Duero sobre ‘El saber científico-técnico en la corte de Felipe II. Más allá de la leyenda negra’.

Las últimas citas serán el 11 de junio en el Ayuntamiento de Cigales, con Pilar Queralt del Hierro y ‘El universo femenino de Felipe II’, y el 25 de junio en la Colegiata de Villagarcía de Campos, con Carlos Belloso Martín y ‘De Jeromín a don Juan de Austria: el mando militar en la batalla de Lepanto’.

Todas estas conferencias, desde abril hasta junio, comenzarán a las 19:00 horas.