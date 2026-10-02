Carnero confirma que el protocolo de VIVA incluirá la violencia de género tras el informe de Secretaría

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha confirmado que el protocolo de VIVA va a incluir, expresamente, la violencia de género durante la reunión del Consejo de Administración de la sociedad pública de hoy, después de que un informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento determinase esa necesidad de incorporarla.

“Lo que he hecho, en todo momento, es decir que se iba a respetar en el protocolo y en el plan director del que pende el protocolo, la violencia de género. Se iba a respetar porque somos un equipo de gobierno que cumple la Ley y tengo muy claro la situación dolorosísima por la que pasan muchas mujeres”, ha señalado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha añadido que “tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitar esta situación”.

El primer edil ha afirmado que se celebró un pleno y que pidió al secretario que emitiera un informe jurídico para “comprobar si se estaba cumpliendo con el protocolo” y tras la emisión del informe “tenemos que incluir la violencia de género en el protocolo”, ha añadido Carnero. Eso es lo que “pretende hacer hoy VIVA” y “espero que así sea”, ha señalado.

“Es muy importante que todas las personas, desde el Ministerio a la oposición y que todo el sanchismo arrime el hombro que es volver a que Valladolid tenga los mismos fondos que en 2022 para la lucha contra la violencia de género”, ha explicado el alcalde.

Carnero ha asegurado que ha escrito a Ana Redondo, ministra de Igualdad, para ello y que “espera que responda de manera rápida para recuperar la misma partida presupuestaria que hace años en la lucha contra la violencia de género”.

Una partida que ascendía a los 130.000 euros y que “ha ido disminuyendo a los 114.000 euros”.

“Nos debemos expresar todos con hechos y con voluntad. La voluntad de este alcalde, como manifesté desde el primer momento, es que estuviera la violencia de género, en cualquier situación y así lo vamos a expresar tras el informe de la Secretaría”, ha señalado Carnero.

Todo esperando que Valladolid recupere la aportación del Gobierno de España en la lucha contra esta lacra.

Terrazas

Por otro lado, Carnero confirmó que el Ayuntamiento trabaja en posibles modificaciones relacionadas con el Plan Director de las terrazas de la Plaza Mayor después de las demandas planteadas por los hosteleros.

El alcalde explicó que el Consistorio mantiene conversaciones tanto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería como directamente con los establecimientos afectados, aunque evitó avanzar los cambios concretos hasta que las negociaciones estén más desarrolladas.

Carnero señaló que la futura regulación deberá buscar un equilibrio entre dos objetivos: permitir que los establecimientos puedan explotar económicamente sus terrazas y garantizar al mismo tiempo “la libertad de circulación y movilidad” de todas las personas.

A estos criterios se suma, según el regidor, la necesidad de preservar las características históricas y estéticas de la Plaza Mayor. Por ello, el Ayuntamiento pretende que las futuras terrazas mantengan un orden y una imagen homogénea. Carnero aseguró que, una vez finalizado este trabajo previo con el sector, el Consistorio dará a conocer con detalle las modificaciones previstas.