Las calles de Aldeamayor se llenan de actividades culturales hasta el 31 de mayo: clubes de lectura, talleres y danzas

Ya con la rutina plenamente recuperada, la vuelta al cole más que asimilada y el verano en el recuerdo, en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) han comenzado a desplegar su programa de actividades culturales 2026-2027, que ofrecerá hasta el próximo 31 de mayo múltiples opciones para todos los gustos y edades.

Algunas de las propuestas más destacadas son los clubes de lectura, tanto para los más pequeños como para los adultos de la localidad. En el caso de los menores, tendrá lugar cada tercer miércoles del mes de 18:00 a 19:00 horas para niños de 10, 11, 12 y 13 años. Cada cuatrimestre tendrá un coste de 10 euros.

El club de lectura para adultos, en cambio, es gratuito y se celebra de 18:30 a 19:30 horas cada primer miércoles del mes y es para personas mayores de 18 años.

Actividades culturales en Aldeamayor de San Martín hasta el 31 de mayo. Ayto Aldeamayor de San Martín

Por otro lado, el taller 'Amiga Bahui: quiero que me cuentes un cuento', para los menores de 3, 4, 5 y 6 años, será un lunes al mes de 18:30 a 19:30 horas, por un precio de 10 euros al cuatrimestre.

El club de lectura para adolescentes será el cuarto miércoles de cada mes, para jóvenes de 14 a 17 años, por un precio de 10 euros el cuatrimestre y de 18:00 a 19:00 horas.

Por último, los pequeños de 7, 8 y 9 años tendrán su propuesta 'Los cuentos del mundo', el tercer lunes de cada mes, de 17:00 a 18:00 horas y también por 10 euros el cuatrimestre.

Los clubes y talleres de lectura se celebrarán en la Casa de Cultura Adolfo Suárez, en la Biblioteca Municipal Francisco Rico Manrique, que se ubica en la calle Humilladero, 1, de la localidad vallisoletana.

La lectura no será la única propuesta, ya que Aldeamayor también contará con otro tipo de oferta. Por ejemplo, de lunes a jueves, en función del nivel, habrá clases de dulzaina y caja en el Espacio Joven.

Actividades culturales en Aldeamayor de San Martín hasta el 31 de mayo. Ayto Aldeamayor de San Martín

La Casa de Cultura también acoge la escuela municipal de idiomas, cuya información está disponible en la página web www.getbrit.es, o los talleres de paloteo, los viernes de 21:00 a 22:00 horas.

El Espacio Joven celebrará los lunes, en tres horarios disponibles, más uno adicional los martes, las clases de danzas castellanas. Las clases de pandereta serán los viernes, también en tres sesiones diferentes, en la Sala Polivalente.

Asimismo, Aldeamayor también cuenta con una programación semanal, con talleres y clases que van desde la meditación y el desarrollo personal, hasta el inglés para adultos, piano, coro, entrenamiento actoral, teatro, crochet, bolillos, talleres creativos, de pintura, guitarra y ukelele.

Actividades culturales en Aldeamayor de San Martín hasta el 31 de mayo. Ayto Aldeamayor de San Martín

En definitiva, una intensa actividad cultural y educativa que llena las calles de Aldeamayor de vida, movimiento y, sobre todo, diversión y compañerismo.