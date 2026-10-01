Valladolid rinde un emotivo homenaje a 16 vecinos que han cumplido 100 años: “Lo han dado todo con su dedicación”

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este jueves, 1 de octubre, el tradicional Acto Homenaje del Día de las Personas Mayores, dedicado a los vecinos y vecinas de la ciudad que han cumplido cien años.

Todo en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento en el Salón de Recepciones y que ha estado presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero para homenajear a estas personas que este año cumplen 100 años.

El primer edil ha estado acompañado por Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

“En el Día Internacional de las Personas Mayores tenemos por costumbre pasar un rato con ustedes y rendirles homenaje. Cada uno de ustedes tiene una historia individual, la suma conforma la historia de la ciudad”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

El primer edil ha destacado el “trabajo, la dedicación, compromiso, y sensibilidad” de todas estas personas que abarrotaban el salón de recepciones de la Casa Consistorial.

“Es un acto de homenaje y gratitud de la ciudad para quien lo ha dado todo a lo largo de tantos años, cada uno con su dedicación y menester”, ha afirmado Carnero.

16 personas homenajeadas

Leovigilda, Claudia, Teódila, María Eugenia, Amelia, Adela, Ángela, Antolina, Paula, Eliseo, Ángeles, Ernesto, María Luisa, Santiago, Aurea y Ángeles, un total de 16 hombres y mujeres que cumplen 100 años en este 2026, han sido homenajeados.

El acto ha incluido la proyección de un vídeo homenaje, también la entrega de flores a los homenajeados y una actuación musical por parte de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

“No puedo más que, en nombre de Valladolid y de la ciudad, decirles que muchas gracias y que tengan mucha salud para estar con quienes les quieren y cuidan”, ha añadido Jesús Julio Carnero.

Carnero también ha deseado a los homenajeados “mucha salud” y ha reconocido la “dedicación, el esfuerzo y la sensibilidad” de estas 16 personas.

Compromiso con los mayores

El alcalde de Valladolid ha aprovechado el acto para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con las personas mayores a través de su reconocimiento, escucha y su acompañamiento.

Todo, trabajando siempre para que puedan seguir desarrollando su proyecto de vida con “participación, autonomía y calidad de vida”.

“Nuestros mayores no son únicamente parte de nuestra memoria. Son parte del presente de Valladolid”, ha añadido.

El alcalde ha recordado que esa apuesta se concreta en el II Plan Municipal para las Personas Mayores 2026-2029, aprobado en mayo que reúne un total de 156 actuaciones centradas en la autonomía, la participación, el envejecimiento activo y de manera especial la “prevención de la soledad no deseada”.

“Hay muchas personas que se encuentran solas. Hemos puesto en marcha programas para actuar en la lucha contra la soledad no deseada que se nos presenta como una lacra, no solo para los mayores, también para los jóvenes”, ha indicado el alcalde de Valladolid.

Innovación

Entre las líneas del Plan, Carnero ha destacado la “innovación” como “herramienta para cuidar y acompañar mejor” y ha insistido en que “la tecnología solo tiene sentido si se pone al servicio de las personas”.

Ha citado el programa ‘Okencasa’ dirigido a personas cuidadoras que ofrece acompañamiento profesional, formación práctica, apoyo psicológico online y herramientas para organizar los cuidados.

También un sistema inteligente que detecta situaciones de sobrecarga o de riesgo para actuar de forma preventiva.