Los reyes y reinas de las fiestas de Mojados 2026 JIF

Mojados enciende la mecha de sus fiestas con la esperada coronación y un emotivo pregón de "alguien de la casa"

Las calles llenas, las puertas de las casas abiertas, los jóvenes vestidos de peña y la música sonando. Sí, ya están aquí. Son las fiestas de Mojados, las últimas de la provincia de Valladolid y por lo tanto, de las más especiales.

El día más esperado del año por mayores y pequeños ha llegado este jueves 1 de octubre. Las fiestas de Nuestra Señora del Rosario ya están en marcha y lo han hecho como mandan las tradiciones. Como debe ser.

Con la banda de música, con los quintos, con las peñas, con las familias y, sobre todo, con muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar. Y ni la bajada de temperaturas ni la amenaza de lluvia ha podido con las ganas de parranda.

La tarde comenzó en el Ayuntamiento, punto de partida para una de las imágenes más vistosas de las fiestas.

Autoridades, reinas y reyes de 2026, quintos y vecinos, acompañados por la Banda de Música 'El Pendón', se echaron a la calle para ir recogiendo uno a uno a los nuevos protagonistas de las fiestas.

Entre los asistentes a este pistoletazo de salida han estado el delegado del Gobierno, Nicanor Ser, el subdelegado Jacinto Canales, y políticos como Patricia Gómez Urban, Luis Reglero o Francisco Ferrero.

Así, la comitiva fue recorriendo las calles hasta llegar a los domicilios de los seis jóvenes que este año representan al municipio vallisoletano.

Y allí, como manda la tradición, tampoco faltaron los pequeños agasajos familiares. Los padres recibieron a la comitiva con orgullo y alguna que otra vianda y aperitivo para coger fuerzas antes de que la tarde se hiciera noche.

Poco a poco, la música de 'El Pendón' anunciaba que llegaba lo gordo. Los vecinos se han ido sumando al recorrido y el ambiente ha ido creciendo hasta desembocar en la Plaza de Castilla, donde a las 20:30 horas tuvo lugar el izado de bandera.

Después, el protagonismo se trasladó a una abarrotada Plaza de San Juan.

Allí llegó uno de los momentos más esperados de la jornada: la coronación de las reinas y los reyes de las fiestas de 2026.

Malena del Río Núñez, Laura Zarzuela de Aguinaga, Clara García Toquero, Juan Pérez Núñez, Samuel Rubio Catalina y Pedro Hernández Catalina recibieron el reconocimiento que les convierte durante estos días en representantes de una fiesta que todo el municipio lleva meses esperando.

La ilusión era evidente entre los protagonistas. Malena del Río destacó su felicidad por poder representar a su pueblo y animó a todos a disfrutar de unas fechas “tan especiales”.

Laura Zarzuela habló del orgullo de representar a Mojados y puso el acento en una celebración para disfrutar “rodeados de amigos y familia”.

Clara García, por su parte, resumió el significado de la jornada como “una gran ilusión” y llamó a vivir unos días de alegría, música y tradición.

También los tres reyes quisieron lanzar su mensaje a los vecinos. Juan Pérez habló del orgullo de ser uno de los representantes de las fiestas de 2026 y deseó a todos unos días “llenos de diversión y momentos inolvidables”.

Samuel Rubio se dirigió directamente al pueblo para animar a disfrutar “al máximo” de las fiestas, mientras que Pedro Hernández recordó que son unas fechas esperadas durante todo el año.

Un emotivo pregón

Con las nuevas reinas y reyes ya coronados, llegó el turno de una voz especialmente vinculada a la vida de Mojados.

Ángel Recio fue el encargado de pronunciar el tradicional pregón. Peluquero de profesión y empresario con 42 años de trayectoria, Recio ha mantenido durante décadas una estrecha relación con la vida social y cultural del municipio.

Su vinculación con Mojados se extiende a iniciativas como la Cruz Roja local, la Asociación 'La Cigüeña' o el Grupo de Danzas Pinares de Castilla.

También fue impulsor de la nueva imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona del municipio, una muestra de una devoción por la Virgen que, como él mismo explicó, se remonta a su infancia.

El pregón y la coronación estuvo amenizado por el saxofonista Arturo Cerrato Sax y dio paso después a otro de esos momentos que forman parte de la identidad de estas fiestas: el vino español para todos los asistentes en la Sala de Exposiciones del Círculo Cultural Auditorio.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde de Mojados, Adolfo López, quiso poner el acento en ese carácter colectivo de unas fiestas que, más allá del programa, tienen en las calles y en sus vecinos a sus principales protagonistas.

“Hay momentos del año en los que un pueblo se transforma”, señala el regidor, que considera que con la llegada de las fiestas “las calles parecen más nuestras, las plazas se llenan de vida y la música suena de otra manera”.

López reivindica especialmente el papel de las peñas, “protagonistas de unas fiestas que no serían lo mismo sin ellas”, y anima a vecinos y visitantes a salir a la calle, compartir y disfrutar de unos días que también sirven para mantener vivas las tradiciones.

Además pidió a todos los jóvenes que disfrutaran de las fiestas, "como saben, pero con respeto". También agradeció la "implicación" que tienen los jóvenes en las fiestas, y, sobre todo, a su equipo de gobierno.

Sigue la fiesta

Y si el jueves ha servido para abrir la puerta, el viernes Mojados comenzará a cruzarla de lleno.

La programación continuará a las 17:00 horas con la suelta de vaquillas en la Plaza de Toros y, una hora después, con el recorrido de autoridades, jurado, reinas y reyes, peñistas y vecinos por las peñas participantes en el concurso a la mejor peña ornamentada, de nuevo acompañados por la Banda de Música 'El Pendón'.

El sábado llegará uno de los días grandes.

El encierro mixto campo-calle abrirá la jornada a las 9:30 horas y, posteriormente, la Plaza de Toros acogerá un gran concurso de cortes con algunos de los mejores especialistas, frente a reses de la ganadería Arucci. La final contará con un toro de Rocío de la Cámara y, antes de ella, cinco jóvenes cortadores del municipio tendrán su propio momento con la suelta de un eral.

La actividad se multiplicará también fuera del ruedo. Habrá gymkhana en la pista de patinaje, vermú, conciertos y la celebración del 20.º aniversario de la peña El Kolapso, junto a sus peñas hermanadas El Desmadre y Oasis.

Y cuando caiga la noche, la Plaza de San Juan volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro.

Los Inhumanos, la banda mítica y canalla, será el plato fuerte de la madrugada del sábado, con su actuación prevista a las 1:45 horas y entrada gratuita.

La programación musical se completará durante el fin de semana con la Macro Show Electromoon, la Orquesta Cayena, sesiones de DJs locales y propuestas como el espectáculo infantil 'Las Guerreras Españolas K-Pop'.

En Mojados, las fiestas también se viven entre peñas, vermús, tardeos y noches largas.

El aniversario de El Kolapso será uno de los grandes momentos del sábado y el domingo llegará el turno de El Limbo, en unas jornadas en las que las calles volverán a ser el escenario principal.

El calendario festivo se prolongará hasta el lunes 12 de octubre, aunque será este fin de semana cuando Mojados concentre buena parte de sus grandes citas.

Lo de este jueves ha sido solo el comienzo. El chupinazo ya ha sonado y las fiestas de Nuestra Señora del Rosario han comenzado por todo lo alto.