Juan I. Herrero, jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El LAVA propone una nueva temporada con 39 espectáculos para volver a encontrarse y transformar la mirada

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid presentaba, el pasado mes de agosto, su nueva programación para la temporada 2026-2027 bajo el lema ‘Volverte a ver’.

Todo en una edición en la que se va a celebrar la emoción del reencuentro con el acto escénico, su carácter colectivo y su capacidad para transformar miradas.

Una edición que mira al presente desde el relato de la escena a través de 39 espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música.

Se explora así el territorio y la memoria para alejarse de la nostalgia y reinterpretar la tradición desde los lenguajes más contemporáneos y que abordan, sin artificios, inquietudes actuales como el poder, los vínculos familiares o la búsqueda de identidad.

“El LAVA registra, cada temporada, mejores índices de público. Cada vez colgamos el cartel de no hay billetes en más funciones”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Juan I. Herrero, jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Este año van a ser un total de 39 espectáculos los que pasarán por la Sala Concha Velasco entre el 3 de octubre de 2026 y el 15 de mayo de 2027, donde van a convivir diferentes lenguajes y miradas.

Fotografía de familia de la presentación de la programación del LAVA para la temporada 2026-27. Fotografía: LAVA.

El LAVA, un espacio de referencia

“El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) de la Fundación Municipal de Cultura se ha posicionado como una de las cien mejores propuestas culturales de España. Así lo destaca el Observatorio de la Cultura en su informe anual elaborado por la Fundación Contemporánea a partir de un panel con más de mil profesionales del sector, que selecciona las mejores propuestas culturales del país”, asegura nuestro entrevistado.

Juan I. Herrero añade que el LAVA “ha entrado en el top 100 nacional, en la posición 93ª que lo convierte en el décimo mejor espacio escénico a nivel nacional y el primer espacio escénico de la región”.

“El Observatorio sitúa a Valladolid como la novena ciudad con mejor oferta cultural del España. Se mantiene así en el puesto al que ascendió un año antes en su mejor valoración en la historia de este estudio en unos datos que conocimos a principios de 2026”, explica el jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura.

Para nuestro entrevistado, estos datos “dan más responsabilidad” y asegura que “no lo vemos como algo triunfal, sino como una razón para seguir trabajando más duro” pese a, apunta, “la escasez de medios con la que cuenta el departamento de programación”.

“Somos conscientes de que escribimos sobre versos y líneas escritas y gestionamos el ahora. Estamos en un buen momento. El LAVA tiene un posicionamiento a nivel nacional e internacional que no tenía y que es el fruto del trabajo, también, llevado a cabo en años anteriores. Es el fruto de toda una trayectoria”, afirma nuestro entrevistado.

Juan I. Herrero asegura que “en el año 2025 registraron un número de espectadores mayor que en 2024” y que “en el primer semestre de 2026 también se contabiliza más público que en 2025”.

En 2024 sumaron un total de 17.411 espectadores por los 20.872 de 2025. En el primer semestre del pasado año se registraban un total de 10.198 espectadores mientras que en el de este 2026 se llega a los 10.504, según los datos facilitados.

En cuanto a los abonos, también se está viendo un aumento a finales del mes de septiembre esta temporada y comparándola con la pasada.

Una gran noticia para el LAVA.

Cuatro conversaciones

“Estamos ante una programación que es coherente con las cuatro conversaciones que hemos querido proponer al público en esta nueva temporada”, afirma el de jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Con él hablamos de ellas. La primera se centra en la “tradición y la contemporaneidad” que, como señala, se puede ver en “las cuatro propuestas musicales o con el espectáculo que abre la nueva temporada y en las jornadas que celebraremos en torno al Día Mundial del Teatro con Ana Zamora y su compañía Nao d’ Amores”

“La segunda de ellas está en el territorio, en la memoria, herencia y en cómo estos elementos articulan la identidad de las personas con varios espectáculos y, con la mención al Día Internacional de la Danza, por poner un ejemplo”, afirma Juan I. Herrero.

La tercera de las conversaciones está centrada en las “maneras de convivir entre nosotros, y cómo la escena tiene la capacidad de abordar asuntos difíciles” con el fin de que “se conviertan en discursos que no sean cerrados”.

“El cuarto de los bloques y la cuarta de las conversaciones pasa por encontrarnos. Mirar al mismo sitio, pero desde un lugar distinto. Utilizar la capacidad de las artes escénicas para transformar la percepción de la mirada. Que la gente acabe con una mirada diferente antes y después del espectáculo al que asista”, apunta nuestro entrevistado.

39 espectáculos

La temporada 2026/27 del LAVA mira al presente bajo el lema ‘Volverte a ver’. Todo desde el relato de la escena a través de 39 espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música que exploran el territorio y la memoria, alejándose de la nostalgia para reinterpretar la tradición desde los lenguajes más contemporáneos.

Se abordarán, sin artificios, inquietudes actuales como pueden ser el poder, los vínculos familiares o la búsqueda de identidad a través de todas estas obras, de gran nivel, que se podrán disfrutar del 3 de octubre de 2026 al 15 de mayo de 2027.

Serán un total de 37 las compañías que van a pasar por la Sala Concha Velasco, nueve de ellas de Argentina, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Croacia. Un cómputo que convierte esta temporada 2026/2027 en la más internacional de la historia del LAVA.

“Es la programación más internacional del LAVA de toda la historia. Superamos en dos con respecto al año anterior. Sobre esto, nos interesa subrayar que, además con esta internacionalidad, no damos la espalda a la ciudad. Al contrario, colocamos a Valladolid en un circuito de exhibición más amplio”, nos cuenta Juan I. Herrero.

El jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid recalca que en esta programación del LAVA “cuentan con siete compañías de Castilla y León y con muchos artistas vinculados a la Comunidad”.

Y cita el estreno en España de What do you see or not, de YellowBitz Art Collective que tendrá lugar el viernes 5 de febrero de 2027 con “la presencia de María Matarranz, una bailarina profesional vallisoletana y cofundadora de YellowBitz Art Collective”.

Por tanto, serán artistas de reconocida trayectoria y grandes producciones las que lleguen a Valladolid respaldadas por la crítica y que compartirán programa con creadores emergentes y estrenos en España.

La temporada va a arrancar con uno de los diálogos que recorre la programación como es el encuentro entre la tradición y la creación contemporánea.

El sábado, 3 de octubre, Rafael Estévez y Valeriano Paños, tándem reconocido con el Premio Nacional de Danza y ganador del Premio de la Crítica en el Festival de Jerez 2026 va a subir el telón del LAVA con Doncellas (juerga permanente).

Una pieza de danza que va a estar inspirada en el universo musical del legendario guitarrista Ramón Montoya y en los poemas de Federico García Lorca.

Todo en un programa completo que les adjuntamos a continuación para su consulta y con el fin de que no se pierdan nada.

Teatro

La programación teatral va a buscar interpelar al público con preguntas sobre cuestiones como pueden ser la identidad, la memoria, la relación con el territorio y también con la pertenencia.

Será el jueves, 8 de octubre, cuando la abulense Laura Santos-Almealera va a presentar Yo nací en un surco de judías, donde se va a revisar el papel de la mujer en el medio rural ante el abandono de población y también el futuro, tanto de la agricultura como de la ganadería.

El jueves, 15 de octubre, va a tener lugar el estreno en España de Lengua de vaca, que propondrá una reflexión sobre la herencia, fruto de un proyecto internacional entre las escuelas superiores de arte dramático de París y Castilla y León.

El sábado, 17 de octubre, la identidad, que es otro de los hilos conductores de esta programación, va a asomar de la mano de los castellano y leoneses Perigallo Teatro. Van a regresar al LAVA con Autorreverse.

El viernes, 23 de octubre, la creación contemporánea canadiense va a llegar al LAVA de la mano de la compañía SNAFU Dance Theatre Society y su Epidermis Circus.

El relevo lo tomará, el sábado 7 de noviembre, otra compañía internacional como es la alemana Familie Flöz con su Teatro Delusio.

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, toca doble cita con la compañía italiana Teatro Necessario que va a transformar la sala Concha Velasco en la Nuova Barberia Carloni.

Cabe señalar que la programación del LAVA va a dirigir también una mirada hacia quienes habitan los márgenes de la sociedad. Personas expulsadas que tropiezan, sobreviven y encuentran motivos para creer que otra vida es posible.

El sábado, 28 de noviembre, será el turno para el ganador del Premio Nacional de las Artes de Argentina, Sergio Boris, junto con su compañía El Eje que va a poner en escena la obra que lleva el nombre de Euforia & desazón.

La temporada continuará el jueves, 10 de diciembre, con Dora Cantero con Cosas que caen del cielo y Pílades Teatro va a presentar el sábado su versión libre de Niebla de Miguel de Unamuno.

La temporada ofrecerá una mirada contemporánea al pasado con Lazona Teatro y su propuesta El rey de la farándula, que va a poder verse el 19 de diciembre.

El año 2027 va a arrancar el sábado, 16 de enero, con Gola. Oriol Pla y Pau Maras van a convertir uno de los pecados capitales en metáfora de una sociedad que consume compulsivamente en busca de una felicidad que nunca termina de llegar. Las entradas para este espectáculo están ya agotadas.

El jueves, 28 de enero de 2027, la memoria de una generación se reconstruirá desde un Renault 21, que tan ligado está a la historia de Valladolid. Un coche, de Contenidos Superfluos, convierte un objeto cotidiano en protagonista de una historia que recupera la época en que comprar un automóvil representaba la promesa de prosperidad y un futuro mejor.

Esa misma semana, el sábado día 30, podrá verse Violencia, de Diego Garrido e Ysarca y el jueves, 18 de febrero, será el turno de Diego Anido que va a presentar El Alemán. Todo en una semana que se va a despedir el sábado, 20 de febrero, con El nudo gordiano de Teatro Español y Teatro Kamikaze, que recurre a la leyenda griega que le da nombre para revelar los prejuicios y contradicciones de la sociedad.

El sábado, 27 de febrero, turno para Taxidermia de una alondra de Iván López-Ortega. El sábado, 6 de marzo, también se van a abordar cuestiones que atraviesan la sociedad actual con el poder y el deseo o la identidad con la propuesta con la que La Vigueria y Cassandra Proyectes llegan al LAVA que lleva el nombre de Teoría de King Kong.

El jueves, 11 de marzo, el protagonismo será para la Compañía Javier Aranda y su Saeta, triple premio Drac d’Or. Y dos días después, el sábado 13 de marzo, la temporada se va a detener en los vínculos y la esencia de la familia con Piedra libre de Lazona.

Cabe destacar que el LAVA va a celebrar el Día del Teatro con Nao d’Amores. La memoria y la tradición estarán en el centro de las tres citas de la compañía. El jueves, 18 de marzo, la compañía dirigida por la Premio Nacional de Teatro Ana Zamora recuperará Misterio del Cristo de los Gascones, una de sus obras más emblemáticas, inspirada en el espíritu de las primeras representaciones teatrales.

Al día siguiente, el viernes 19 de marzo, se proyectará Nise, un viaje en la Nao d’Amores, documental que permitirá acercarse al universo creativo de la formación.

El ciclo se va a cerrar el sábado, 20 de marzo, con Farsa y licencia de la reina castiza, a partir del texto de Valle-Inclán. Pasa por ser una obra de humor corrosivo ambientada en el Madrid de Isabel II que expone, cómo los mecanismos del poder continúan presentes.

El jueves, 1 de abril, la temporada va a continuar con Miss cosas y yo, de la Compañía Nemin-Diana Pla Solina mientras que el sábado, 3 de abril, la memoria y el conflicto familiar aparecerán con No mires, de Cultura i Conflicto.

Miss cosas y yo, de la Compañía Nemin-Diana Pla Solina. Fotografía: Diana Pla.

Desde el humor, Sergi López apuesta por la risa para mirar la realidad desde otro lugar y exponer la fragilidad de la identidad con Non solum, el viernes 24 de abril.

Danza

En esta nueva temporada del LAVA no puede faltar la danza contemporánea con propuestas que utilizan el cuerpo como herramienta para hablar de identidad, además de territorio, deseo o pertenencia.

Después de la apertura de la temporada con Doncellas (juerga permanente) en octubre, será el turno de Te atrevo, de Juan Tomás de Molía y Águeda Saavedra, pieza que va a llegar al LAVA el sábado, 14 de noviembre.

El sábado, 23 de enero, turno para Lana, de Osa+Mujica antes de que el viernes, 5 de febrero, tenga lugar el estreno en España de What do you see or not, de YellowBitz Art Collective (España/Croacia).

En este espectáculo la danza lanza una invitación a mirar dos veces y cuestionar el juicio basado en las apariencias. La representación contará con la participación de la bailarina vallisoletana María Matarranz, actualmente primera bailarina del Teatro Nacional Croata de Rijeka.

El sábado, 13 de febrero, tierra, naturaleza y memoria dialogan en la hipnótica La Quijá, de Siberia Danza y Paloma Muñoz en una experiencia sensorial e hipnótica sobre las raíces y los vínculos que nos sostienen.

El LAVA también va a conmemorar el Día Internacional de la Danza con tres propuestas que van a estar dedicadas a Manuel Liñán, artista que ha ampliado los límites del flamenco contemporáneo sin renunciar a sus raíces.

El jueves, 29 de abril, coincidiendo con la celebración, Liñán va a regresar al LAVA con Bailaor@, una obra que vuelve a la esencia del cuerpo y al placer de bailar y que muestra las múltiples facetas del artista, que es Premio Nacional de Danza.

Un día después, el viernes 30 de abril, el documental Rojo Clavel va a permitir acercarse a su universo creativo. El programa especial de este día lo va a cerrar, el sábado 1 de mayo, Muerta de amor, que pasa por ser una creación de gran formato en la que doce artistas van a llevar al escenario el deseo, la intensidad y la fuerza del flamenco.

La mirada a los vínculos familiares va a llegar también en forma de danza de la mano de Peeping Tom. La compañía belga recupera, los días 7 y 8 de mayo, una de las obras esenciales de su repertorio, Le salón revisited.

Circo contemporáneo

El circo contemporáneo va a tener también una presencia destacada en lo que tiene que ver con la programación del LAVA con un total de tres propuestas. La celebración del Día Mundial del circo, en abril, se va a prolongar durante dos fines de semana.

El sábado 10 de abril, la compañía británica Gandini Juggling va a representar Heka (nada es lo que parece). Se trata de un sorprendente espectáculo que combina malabares y magia para desafiar la percepción del público y con el fin de demostrar que, sobre el escenario, lo imposible puede suceder a plena vista.

Una celebración que va a continuar el sábado 17 y el domingo 18 de abril con dos funciones de Secrets, de la compañía Eia. Una pieza que propone una delicada reflexión sobre el paso del tiempo a través de la acrobacia y de una escenografía en constante transformación.

El circo también va a ser el encargado de poner el broche final a la temporada 2026/2027 del LAVA con la compañía belga Circus Ronaldo y dos funciones de Sono io? que se van a desarrollar el viernes 14 y el sábado 15 de mayo.

La compañía Circus Ronaldo. Fotografía: Frauke Verreyde.

La obra se adentra en la relación entre un padre y un hijo, a través de la historia de una de las grandes sagas del circo europeo. Un encuentro entre dos generaciones. Mientras el padre intenta mantener vivo el eco del pasado, el hijo busca encontrar su propio camino sin renunciar a sus raíces.

Música

La programación del LAVA contempla el folclore como una actividad viva, un lenguaje que conserva su raíz y que, al mismo tiempo, explora nuevos territorios y sonoridades.

Será el jueves 3 de diciembre de 2026 cuando Isla Kume va a presentar Más de mil motivos, que pasa por ser un concierto en el que castañuelas, panderetas e instrumentos de la tradición musical ibérica se encuentran con sintetizadores y bases electrónicas.

La celebración del Carnaval va a ser también especial y va a tener como protagonista, el sábado 6 de febrero de 2027, a Castora Herz & La Quadrilla con Cien años de Castora. Mientras que el viernes, 5 de marzo, Mercedes Peón va a presentar Ingrávida.

El apartado musical va a culminar el 22 de abril con Dulzaro y Romance en Castilla. Se trata de un espectáculo inspirado en Antonio Machado y los paisajes emocionales de su Campos de Castilla.

Las sonoridades tradicionales se van a aliar con la electrónica para construir puentes entre memoria y creación contemporánea y plantear la identidad como un territorio en permanente transformación.

Propuestas más allá de la exhibición

Juan I. Herrero, jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, asegura que el LAVA, en su programación de este año, va a “extender el diálogo sobre cuestiones como el territorio, la memoria, la identidad, los vínculos o la herencia, más allá de la exhibición escénica”.

“Como viene siendo habitual, la programación va a apostar por la mediación con la ciudadanía a través de encuentros con compañías, talleres para profesionales de la escena y aficionados o actividades formativas”, explica nuestro entrevistado.

Como novedad esta temporada, el centro presenta El Suelo es LAVA que pasa por ser un nuevo proyecto desarrollado en colaboración con El Silo Casa de Cultura que “refuerza la apuesta por los procesos de mediación con la ciudadanía”.

Un proyecto que está financiado por la Red Española de Teatros y la Fundación Daniel y Nina Carasso y que va a “ofrecer una programación extendida pensada para transformar la experiencia escénica en un espacio de diálogo y participación en un suelo común que invita a la reflexión colectiva”.

Otra imagen de Juan I. Herrero. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estamos muy ilusionados con este proyecto y tenemos la voluntad de darle continuidad para que el LAVA sea un punto clave también de otras actividades que no sean las artes escénicas”, señala Juan I. Herrero.

Abonos

“Un propósito que nos marcamos siempre, en cada temporada del LAVA, es conseguir que el precio de las entradas sea asequible para todos. Apostamos por disfrutar de las propuestas con precios populares”, señala Juan I. Herrero.

Y es que el LAVA ofrece al espectador dos tipologías de abonos, el Abono 12 y el Abono 20 que permiten personalizar la temporada eligiendo un total de doce o de veinte espectáculos respectivamente, beneficiándose de un descuento de hasta 100 euros.

La campaña de renovación de abonos, solo en la taquilla, comenzó con un periodo especial los días 4 y 5 de septiembre para las personas que en la temporada anterior adquirieron, de forma conjunta, el Abono 12 y el Abono 20.

El resto de los abonos pudo renovarse del 7 al 12 de septiembre, mientras que la emisión de nuevos abonos arrancó el 15 de septiembre. Esa adquisición de nuevos abonos se puede realizar en la taquilla, abierta de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas o a través de la página web.

Las entradas se pueden adquirir, desde el 22 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCYL) y la Escuela Profesional de Danza de la Comunidad.

Disfrutar

“Me conformo con que, los que vengan, disfruten y participen en las conversaciones mencionadas y de los espectáculos que este año les presenta el LAVA”, confiesa Juan I. Herrero.

El jefe de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid añade que “gusten más o menos” los citados espectáculos el objetivo pasa por “no dejar a nadie indiferente”.

“Sería importante también superar los números de la temporada pasada. También, proyectar fuera de Valladolid el nombre del LAVA ya que, con ello, también estamos llevando a los distintos puntos del mundo el nombre y la imagen de Valladolid”, finaliza Juan I. Herrero.