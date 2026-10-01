Cuatro investigados por un vertido y enterrar sal y pieles en Valladolid: dañaron más de 100 olmos

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Valladolid, dentro de la Operación Fourse, ha procedido a la investigación de cuatro personas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Todo, afirman fuentes de la Benemérita, tras llevar a cabo un vertido y enterramiento de sal y pieles saladas procedentes de una empresa dedicada al curtido de las pieles.

En el mes de junio del año 2023, el Seprona tuvo conocimiento, a través de la Guardería de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), de un posible enterramiento de sales y pieles.

Todo en una zona de servidumbre del arroyo conocido como Zanja los Patos, a su paso por un polígono industrial de un municipio del alfoz de Valladolid.

De manera inmediata, el Equipo del Seprona de Valladolid procedió a la comprobación de los hechos y a hacer toma de muestras del agua del arroyo, así como de la tierra de la ribera del mismo.

Dichas muestras fueron enviadas al Equipo del ‘Grupo de Periciales’ de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid, siendo el resultado de la analítica la existencia de graves daños al medio ambiente al haber sido afectados más de 100 ejemplares de olmo común o negrillo.

Tras diversas pesquisas e investigaciones policiales, análisis de diversa documentación e información, se llegó a la conclusión de que los responsables del vertido eran los propietarios de una nave adyacente al vertido.

Donde se estaba realizando una actividad de tratamiento curtido de pieles de ovino y bovino en bruto mediante salado, los cuales no realizaron la gestión de los residuos correctamente, y por el contrario, los enterraron directamente y depositaron en la zona de servidumbre del arroyo.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción de Valladolid.