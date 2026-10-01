Cartif recoge el premio AURA por su proyecto sobre la calidad del aire en espacios interiores. Cartif

La innovación de Cartif en la investigación de la calidad del aire interior, galardonada en los premios AURA

Un proyecto del centro tecnológico Cartif, con sede en Boecillo (Valladolid), para mejorar la vida de las personas ha sido una de las iniciativas galardonadas en los Premios AURA dentro de la categoría de empresa privada en ámbito interior.

El premio reconoce el enfoque innovador del proyecto K-HEALTHinAIR, que se basa en una mejor comprensión de la relación entre la calidad del aire interior y la salud de las personas.

Estos galardones reconocen a personas, entidades y acciones comprometidas con la mejora de la calidad del aire, un aspecto que consideran enormemente relevante por su impacto en la salud humana.

El proyecto liderado por Cartif pone el foco sobre el tiempo que pasan las personas en espacios cerrados, después de que el debate sobre la contaminación se haya centrado en el tráfico, la industria y las emisiones urbanas.

El objetivo es conocer qué se respira en hospitales, viviendas, escuelas, transportes, mercados o comedores, para lograr una mejor gestión de los espacios interiores, favorecer el bienestar y reducir riesgos.

El proyecto ha estudiado cómo evoluciona la calidad del aire en espacios interiores de uso cotidiano y qué herramientas pueden ayudar a mejorarla.

Esta investigación se ha llevado a cabo durante cuatro años en viviendas, hospitales, residencias, mercados, comedores y estaciones de metro de países europeos.

El conocimiento adquirido, mediante el trabajo conjunto con administraciones y empresas, ha permitido reforzar las capacidades de Cartif para optimizar la calidad del aire.

Aparte de medir e interpretar datos, el centro desarrolla sistemas inteligentes de climatización y ventilación, evalúa nuevas tecnologías de filtración y purificación, además de estudiar el impacto de las personas en entornos industriales o sensibles.

Estas capacidades se extienden a otros ámbitos, como el análisis del grado de curación de productos alimentarios en base a los volátiles que emiten o el impacto de materiales de construcción en los interiores.

La entrega del galardón ha tenido lugar anoche en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, donde José Fermoso, investigador de CARTIF y responsable del proyecto, ha recogido el reconocimiento.

Esta primera edición de los premios AURA convocada por la Plataforma Tecnológica de Fotocatálisis bajo el lema ‘Haciendo visible el valor del aire limpio’ ha contado con Mario Picazo, físico y meteorólogo, como embajador.