Imagen de la edición de 2024 de la fiesta de la vendimia de Peñafiel. Archivo

La fiesta gastronómica ideal para saborear vinos de todo el mundo del 2 al 4 de octubre: catas con tapas y degustaciones

La llegada de la vendimia a los campos no implica únicamente la propia actividad de recoger la uva, sino que también es la referencia que toman muchos pueblos de España para encumbrar esta tradición que a lo largo de los siglos ha sido fuente de riqueza y empleo.

En una tierra como Valladolid, donde el vino es una de sus principales señas de identidad, la fiesta de la vendimia se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados del año. Y en la cuna de la Ribera del Duero, una de las denominaciones de origen más reconocidas del mundo, no podía ser de otra manera.

Peñafiel es la localidad que actúa como referente en toda la comarca que engloba la Ribera del Duero. Aquí el vino es el principal motor económico de toda la zona. No es solo un recurso para generar empleo y riqueza, sino que dinamiza todo el territorio también a través del turismo.

Entre el 2 y el 4 de octubre, la localidad peñafielense celebra su XXXV Fiesta de la Vendimia. Una de las citas culturales y gastronómicas más importantes del año en la provincia de Valladolid y que este año, además, ha abierto sus referencias a vinos de todo el mundo a través del Concurso Mundial de Bruselas (Países Bajos).

Durante tres días, catas maridadas con tapas, embutidos, quesos, jamones y degustaciones se extienden por todo el municipio para hacer las delicias de los visitantes. También se incluyen visitas a bodegas de la zona y actividades musicales y culturales en torno al vino, que no deja nunca de ser el protagonista.

Las actividades comenzarán el viernes a las 19:00 horas con una visita musical para los más pequeños al barrio de bodegas. Los adultos que les acompañen podrán disfrutar además de una pequeña degustación con tres vinos en jarrillo, mientras que los menores realizarán un taller infantil.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, se celebrará la primera cata de estos días, en la Enoteca Único Vino Wine Shop, donde por un precio de 15 euros podrán disfrutarse caldos premium más maridaje.

Toda la información para estas dos primeras actividades como precios completos y contactos para poder reservar, ya que la gran mayoría de las catas requieren inscripción previa, están disponibles en el programa completo que puede verse a continuación.

El primer día de la fiesta de la vendimia de Peñafiel se cerrará a las 20:30 horas con una cata con sabor flamenco. Junto a la bailaora Verónica de Lucas, el Centro de Promoción Agroalimentaria de Castilla y León celebrará esta cata con vinos de la Ribera del Duero y el Concurso Mundial de Bruselas, por un precio de 12 euros.

El sábado acogerá el grueso de las actividades. Además de diversas catas con tapas incluidas, degustaciones de vino, queso y jamón, tendrá lugar una de las citas principales de la fiesta de la vendimia.

Pero antes, por la mañana, a las 12:00 horas será la cata especial fiesta de la vendimia 2026. Una oportunidad para disfrutar en el patio del Centro Social El Mirador de algunos de los vinos más reconocidos de la Ribera del Duero y del Concurso Mundial de Bruselas junto a la cantante Carmen Vigo, que pondrá la nota musical.

A las 19:00 horas se celebrará el desfile de la vendimia y el pregón, este año a cargo del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en lo que se considera el acto central de la fiesta.

Este mismo acto también es referente porque se realiza el tradicional pisado de la uva, protagonizado en esta edición por Miriam González, como pisadora oficial, y Daniel de Frutos, como pisador infantil.

Por la noche, a partir de las 21:00 horas, la música tomará la Plaza de España con el grupo Insomnio, para cerrar este segundo y penúltimo día de la fiesta de la vendimia.

El domingo arrancará con la visita a la Casa de la Ribera más una cata de vino y tapas, por un precio de cinco euros, y con pases a las 12:00 y 13:00 horas.

La enoteca Anágora acogerá una cata maridaje de cuatro vinos a las 12:00 horas y la Único Vino Wine Shop celebrará una degustación de vinos y tapas de 12:30 a 15:30 horas. A las 13:00 horas, quien lo desee, podrá apuntarse a la visita a la bodega Mélida Wines, que incluye una degustación de sus vinos.

La fiesta de la vendimia concluirá a partir de las 13:30 horas con la actuación de los grupos de danza de Peñafiel, Puente del Valdobar y la Escuela de Baile Verónica de Lucas, junto a los dulzaineros Collara, en la Plaza de España.