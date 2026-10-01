Disturbios frente a la sede del PSOE por los pactos con los independistas en noviembre de 2023. Rodrigo Mínguez Madrid

Absuelven a un policía nacional de Valladolid denunciado por lesiones durante los disturbios de Ferraz en noviembre de 2023

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un agente de Valladolid de la Policía Nacional que fue denunciado por lesiones durante los disturbios del 15 de noviembre de 2023 en la calle Ferraz, en las inmediaciones de la sede del PSOE.

Según ha podido confirmar este periódico, el agente es un miembro de la UIP que normalmente presta servicio en Valladolid, pero que, con ocasión de las manifestaciones convocadas contra el PSOE hace casi tres años, fue excepcionalmente trasladado hasta Madrid para reforzar el servicio y controlar las concentraciones.

La defensa del agente ha sido obra de los servicios jurídicos de Jupol en Valladolid, a través de la letrada Verónica Rodríguez, quien ha celebrado la desestimación por parte de la Sección nº.2 de la Audiencia Provincial de Madrid del recurso contra la absolución del policía nacional que había dictado el Juzgado de Instrucción nº.36 de Madrid.

Tal y como han explicado desde Jupol, además, la resolución establece que contra la sentencia no cabe recurso, por lo que la absolución está definitivamente confirmada.

Todo el procedimiento se inició tras la actuación del agente durante unos disturbios ocurridos en la calle Ferraz que terminaron extendiéndose a otras vías, llegando a afectar al tráfico rodado en la capital española.

El agente era uno de los miembros que participaban en las labores policiales destinadas a despejar la vía cuando requirió, hasta dos veces, a una persona para que abandonara la zona, sin que esta misma atendiera a sus órdenes.

Dada la negativa de la persona, el agente hizo uso de su defensa para lograr que el implicado despejara la zona. El relato de hechos probados de la sentencia expone, en cualquier caso, que "no quedó acreditado un ánimo doloso de menoscabar al denunciante y que la actuación del policía se produjo de forma proporcional y legítima".

A pesar de que el denunciante recurrió la sentencia solicitando que el agente fuera condenado por un presunto delito de lesiones leves, la Audiencia de Madrid ha rechazado directamente este extremo.

Para el tribunal, el recurrente "pretendía sustituir la valoración realizada por el órgano judicial por su propia interpretación de las pruebas" y ha concluido que "no concurrían los requisitos necesarios para revocar la sentencia absolutoria".

De la misma forma, se señala que las grabaciones aportadas al procedimiento "sí fueron valoradas por el juzgado, aunque su interpretación no coincidiera con la defendida por la acusación".

Jupol ha aplaudido el "importante respaldo judicial" que supone esta resolución al trabajo de los agentes que intervienen en situaciones de "especial complejidad y riesgo", demostrando a su vez "la importancia" de que cuenten con una defensa jurídica especializada cuando son denunciados por actuaciones durante el ejercicio de sus funciones.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional ha resaltado que la justicia ha confirmado que la actuación "fue proporcional y legítima", ratificando que el agente "hizo su trabajo y hoy queda definitivamente absuelto".

"Un policía no puede quedar indefenso por hacer su trabajo", han reivindicado desde Jupol, asegurando que van a seguir "estando al lado de cada policía que tenga que enfrentarse a los tribunales por cumplir con su deber".