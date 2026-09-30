Vuelven los vales descuento a 51 establecimientos de la provincia de Valladolid y la capital: todos los detalles

La Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, reeditan la campaña de Vales Descuento Alimentos de Valladolid.

Todo tras la buena acogida de las ediciones anteriores convocadas para fomentar una iniciativa que está destinada a fomentar el consumo y apoyar a los establecimientos de hostelería de la provincia y de la capital.

Condiciones de los vales digitales

El cliente descargará los vales en www.visitavalladolid.com. Podrá descargar un máximo de 10 vales por semana y caducarán todos los miércoles a las 19.59h, si no se han utilizado en ese periodo se volverán a poner en circulación.

Hay un límite de 20 vales caducados - no utilizados, una vez alcanzado ese límite no se podrán reservar más vales durante esta campaña.

El cliente recibirá un mail con un código QR que contiene el nº de vales solicitados que tendrá que mostrar al establecimiento para poder canjear esos vales.

Antes de pedir la cuenta en el establecimiento tendrá que avisar que va a usar los vales descuento, en caso contrario el establecimiento podrá negarse a recoger los vales.

Por cada 15€ de consumo el cliente podrá canjear un vale descuento de 5€ (10€+vale=15€).

Los vales son acumulables, pero siempre será necesario realizar un gasto de 15€ por cada vale utilizado, de tal manera que por ejemplo en un ticket de 30€ solo se podrán utilizar dos vales descuento.

Cuando el cliente reciba el ticket tendrá que mostrar el QR, ya sea el cuerpo del correo, el pdf digital o el pdf impreso, para que el hostelero lo lea y pueda hacer uso de esos vales.

En caso de que se hayan solicitado 10 vales, y solo se hayan usado 3, los otros 7 vales se podrán utilizar en cualquier establecimiento de la promoción en el periodo de los 7 días presentando el mismo QR.

El cliente solo recibirá factura por el importe abonado una vez descontados los vales.

Vales canjeables hasta el 31 de diciembre de 2026 en los establecimientos adheridos a la promoción temporal, o hasta agotar existencias.

Son válidos tanto para el consumo en el propio establecimiento como para el servicio de recogida de comida para llevar, en comida para recoger se deberá comunicar el uso de los vales en el momento de realizar el pedido.

Los vales solo podrán ser canjeados por mayores de18 años. Una vez finalizada la promoción, los vales no tendrán validez alguna. No se devolverá nunca dinero al cliente por el importe pagado con vales.

Condiciones de participación en papel para los clientes

El cliente podrá recoger los vales descuento en la Asociación de Hostelería de Valladolid (Plaza Universidad 4, 47002 Valladolid) de lunes a viernes en horario de 08.00h a 15.00h. Se podrán solicitar un máximo de 10 vales por persona y semana.

El cliente antes de pedir la cuenta en el establecimiento tendrá que avisar que va a usar los vales descuento, en caso contrario el establecimiento podrá negarse a recoger los vales.

Por cada 15€ de consumo el cliente podrá canjear un vale descuento de 5€ (10€+vale=15€). Los vales son acumulables, pero siempre será necesario realizar un gasto de 15€ por cada vale utilizado, de tal manera que por ejemplo en un ticket de 30€ solo se podrán utilizar dos vales descuento.

Cuando el cliente reciba el ticket tendrá que entregar los vales descuento y solo recibirá factura por el importe abonado una vez descontados los vales.

Los vales son canjeables hasta el 30 de noviembre de 2026 en los establecimientos adheridos a la promoción temporal, o hasta agotar existencias.

Son válidos tanto para el consumo en el propio establecimiento como para el servicio de recogida de comida para llevar, en comida para recoger se deberá comunicar el uso de los vales en el momento de realizar el pedido.

Los vales solo podrán ser canjeados por mayores de18 años. Una vez finalizada la promoción, los vales no tendrán validez alguna. No se devolverá nunca dinero al cliente por el importe pagado con vales.

Condiciones de participación en digital para los hosteleros

Podrán inscribirse en la acción todos aquellos establecimientos de hostelería de Valladolid y de la Provincia que estén asociados a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, y estén adheridos a la Marca Alimentos de Valladolid.

Si algún establecimiento está interesado en participar en la campaña una vez se haya iniciado, deberá ponerse en contacto en el siguiente email: marketing@valladolidhosteleria.com.

Los establecimientos que se inscriban a la promoción se comprometen a colocar la publicidad elaborada para la acción. Será de obligado cumplimiento mantener en todo momento las medidas de prevención y seguridad sanitaria establecidas por las autoridades competentes.

Los vales serán canjeables hasta el 31 de diciembre en los establecimientos de hostelería adheridos a esta promoción temporal, siendo válidos tanto para el servicio de recogida de comida como para el consumo en los establecimientos.

Los vales solo podrán ser canjeados por mayores de18 años. Una vez finalizada la promoción, los vales no tendrán validez alguna. Por cada 15€ de consumo, el cliente pagará 10€ y entregará un vale de 5€ que se os abonará presentando la factura a la Asociación de Hostelería.

No se devolverá nunca dinero al cliente por el importe pagado con vales. Los vales son acumulables, pero siempre se descontará un vale por cada 15€ de consumo.

El establecimiento no emitirá factura al cliente por el importe canjeado de los vales ya que la factura se emitirá a la Asociación de Hostelería de Valladolid.

Condiciones de participación en papel para los hosteleros

Podrán inscribirse en la acción todos aquellos establecimientos de hostelería de Valladolid y de la Provincia que estén asociados a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, y estén adheridos a la Marca Alimentos de Valladolid.

Si algún establecimiento está interesado en participar en la campaña una vez se haya iniciado, deberá ponerse en contacto en el siguiente email: marketing@valladolidhosteleria.com.

Los establecimientos que se inscriban a la promoción se comprometen a colocar la publicidad elaborada para la acción.

Será de obligado cumplimiento mantener en todo momento las medidas de prevención y seguridad sanitaria establecidas por las autoridades competentes.

Los vales serán canjeables hasta el 30 de noviembre en los establecimientos de hostelería adheridos a esta promoción temporal, siendo válidos tanto para el servicio de recogida de comida como para el consumo en los establecimientos.

Los vales solo podrán ser canjeados por mayores de18 años. Una vez finalizada la promoción, los vales no tendrán validez alguna. Los vales son acumulables, pero siempre se descontará un vale por cada 15€ de consumo.

En la web www.visitavalladolid.com se puede consultar el listado completo de establecimientos adheridos a la campaña, así como aquellos que aceptan los Vales Descuento Alimentos de Valladolid tanto en formato papel como digital.