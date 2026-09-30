Valladolid vuelve a llenarse de solidaridad: Vallsur y Camino celebran la marcha por el daño cerebral adquirido

Vallsur y la Asociación Camino volverán a llenar las calles de Valladolid de solidaridad el próximo domingo 11 de octubre, con la celebración de la V Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Una iniciativa que alcanza su quinta edición consolidándose como una cita abierta a todos los públicos y que busca sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

La marcha dará comienzo a las 11.00 horas desde Vallsur. El recorrido tendrá una distancia de 5,4 kilómetros, comenzará y finalizará en las instalaciones del centro comercial y contará con un punto de avituallamiento ubicado en el PRAE (Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León).

La iniciativa ofrece un itinerario accesible y pensado para todos los públicos, convirtiendo cada paso en una muestra de solidaridad y compromiso con las personas que conviven con Daño Cerebral Adquirido.

Además, la marcha se ha consolidado como una cita familiar que, edición tras edición, reúne a familias enteras, amigos y vecinos en una jornada cargada de solidaridad, convivencia y apoyo a quienes afrontan las consecuencias del Daño Cerebral Adquirido.

El pasado año participaron casi 600 personas que se unieron para mostrar su apoyo.

"Nos sentimos muy satisfechos de comprobar cómo esta marcha crece y se consolida año tras año como una cita que ya forma parte del calendario solidario de Valladolid", señala Carolina Castro, gerente de Vallsur.

"Pero, sobre todo, nos emociona ver cómo consigue reunir a familias y amigos alrededor de una misma causa y contribuir a dar visibilidad a las personas con Daño Cerebral Adquirido y a quienes las acompañan", asegura.

Por su parte, Josefina Pablo Plaza, presidenta de la Asociación Camino, destaca que "esta marcha solidaria nace con el objetivo de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a aquellas personas de todas las edades que han sufrido Daño Cerebral Adquirido, así como a sus familiares y cuidadores".

Cartel de la V Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido Vallsur

Inscripciones

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 1 de octubre, con un precio simbólico de cinco euros. Podrán formalizarse tanto en la recepción de Vallsur, en horario de 11:30 a 20:30 horas, como en la sede de la Asociación Camino, situada en calle Lucayas s/n.

El Daño Cerebral Adquirido puede tener diferentes causas, entre ellas ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores, infecciones o anoxia.

A través de esta iniciativa, la Asociación Camino continuará impulsando programas de rehabilitación, atención integral, formación e inclusión social destinados a las personas afectadas.

En España, más de 435.000 personas viven con Daño Cerebral Adquirido (DCA) y cada año se producen más de 104.000 nuevos casos.

En Castilla y León, esta realidad afecta a más de 20.000 personas, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) del INE.

La organización espera reunir a cientos de participantes en una jornada que combina actividad física, concienciación social y solidaridad, convirtiendo las calles de Valladolid en un espacio de encuentro para familias, amigos y personas comprometidas con una causa que afecta cada año a miles de personas.