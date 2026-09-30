Imagen del encierro en Olmedo donde se produjo el incidente. Fotografía: Youtube Ayuntamiento de Olmedo.

Cuatro heridos tras explotar el cohete anunciador del encierro entre el público en Olmedo

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, han resultado heridas en un accidente pirotécnico, en el inicio del quinto encierro de las fiestas de San Miguel Arcángel y San Jerónimo en Olmedo este martes, 29 de septiembre.

El suceso se ha producido a las 17:30 horas de la tarde cuando “el cohete anunciador del festejo taurino no cogió la altura suficiente y explosionó contra el suelo”, como explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín.

Añade que “fue debido al viento y que el suceso se produjo en el Paraje del Hontanar de Olmedo” y “dejó a cuatro personas heridas con quemaduras e impactos de metralla” entre el público asistente.

“No pasó nada para lo que podía haber sido. Lamentamos lo ocurrido, pero, por suerte, no ocurrió una desgracia mayor”, añade la alcaldesa.

Posteriormente, se trasladó a los cuatro heridos hasta la Plaza de Toros de Olmedo para ser atendidos de urgencia por la cirujana Marta Pérez con la que ha hablado este medio.

“Las tres mujeres y el hombre fueron trasladados hasta el quirófano de la Plaza de Toros de Olmedo. Ninguno tuvo que ser trasladado a centro hospitalario”, asegura Marta Pérez.

Añade que “al hombre herido le tuvieron que extraer trozos de metralla del brazo” y la alcaldesa finaliza asegurando que los cuatro heridos tienen “un pronóstico leve”.