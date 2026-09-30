Herido el conductor de un patinete tras una colisión con una bicicleta en la avenida de Zamora de Valladolid

Un conductor de un patinete, de unos 50 años, resultó herido este miércoles en la cabeza como consecuencia de un choque con una bicicleta en la avenida de Zamora, número 31, en Valladolid.

El accidente, que tuvo lugar a las 18:11 horas de este miércoles, obligó a avisar a Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.