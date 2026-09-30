Acampada en Sol con una imagen de Guillermo González. El Español

Guillermo, del Sindicato de Vivienda de Valladolid: “El Gobierno nos vende de nuevo humo. Han elegido el rentismo”

El Sindicato de Vivienda de Valladolid ha convocado para este miércoles 30 de septiembre, a las 18.00 horas, una asamblea abierta en la plaza de Gutiérrez Semprún en Las Delicias.

Lo hace en respuesta a una crisis de vivienda que, según la organización, “ya hace tiempo que se desbordó”.

La convocatoria llega después de las movilizaciones de la pasada semana en Valladolid en torno al caso de Maricarmen, cuyo desahucio en el madrileño barrio de Chamberí ha generado protestas y pronunciamientos de organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda en distintos puntos del país.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha cargado contra las últimas medidas anunciadas por el Gobierno en sus redes sociales.

Además ha cuestionado su capacidad para resolver los problemas de acceso a la vivienda de los trabajadores.

“El Gobierno ha vuelto a intentar vendernos hoy humo, a través de dos reales decretos que poco van a solucionar los problemas de vida de la clase trabajadora”, ha señalado.

González ha situado el conflicto en la confrontación entre los intereses de los trabajadores y los de quienes obtienen ingresos mediante el alquiler y la propiedad inmobiliaria.

“No podemos confiar en políticos profesionales que, a la hora de elegir entre los intereses de la clase trabajadora y los del rentismo, eligen estos segundos”, ha afirmado.

El portavoz también se ha referido a la actuación policial durante las movilizaciones desarrolladas la semana pasada en Valladolid.

En aquella protesta, convocada ante la sede de la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen, tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos.

La Subdelegación del Gobierno avanzó entonces que estudiaría jurídicamente una posible sanción a la organización del acto y que se habían formulado cuatro propuestas de sanción a manifestantes por, según esa versión, “propasarse, desobedecer o agredir a policías”.

En este contexto, González ha defendido la necesidad de reforzar la organización del movimiento por la vivienda. “Nos mandan a la policía por defender lo que es nuestro. Tenemos que organizarnos porque solo como clase trabajadora organizada conseguiremos parar los pies al rentismo”, ha asegurado.

La convocatoria de este miércoles supone, según el sindicato, dar continuidad a las movilizaciones de los últimos días y trasladar el debate sobre la vivienda también al ámbito de la organización vecinal y laboral.

“Por eso desde el Sindicato de Vivienda de Valladolid os invitamos a todos a la asamblea abierta que celebramos mañana miércoles en la plaza Gutiérrez Semprún a las seis”, ha señalado el portavoz.