Imagen de la fiesta de la vendimia de Boecillo en 2025. Archivo

La gran fiesta de la vendimia ideal para visitar del 2 al 4 de octubre: tres catas que maridan con tapas, quesos y embutidos

El vino trasciende a lo puramente gastronómico. Es cultura, tradición y un idioma universal que une territorios, genera riqueza y empleo, además de ser el soporte que muchos pueblos utilizan como herramienta turística para atraer a visitantes.

Con la llegada de los meses de septiembre y octubre, muchos municipios celebran la fiesta de la vendimia. Y aquí destaca la provincia de Valladolid, un territorio donde la viticultura es esencia e identidad propia. Boecillo es uno de esos ejemplos, que entre el 2 y el 4 de octubre celebrará su gran fiesta de la vendimia.

Un acto conmemorativo de esa actividad que durante décadas ha copado los viñedos y ha marcado la tradición de una tierra que rezuma vino por los cuatro costados.

Tres días en los que Boecillo rendirá homenaje a la vendimia y lo hará con música en directo, actuaciones, visita a una bodega y las siempre bien apreciadas y deseadas catas, que maridarán los caldos con queso, embutidos y tapas.

En total, la localidad vallisoletana celebrará tres catas. La primera de ellas, el viernes 2 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el patio del Ayuntamiento de Boecillo, junto a la Plaza Vendimiador.

El precio de la inscripción, que podrá formalizarse previamente en el Ayuntamiento, es de 15 euros e incluye de regalo una copa de cristal con serigrafía especial para la ocasión. En total, los asistentes podrán catar cinco vinos que serán maridados con embutidos y queso de la tierra.

Con un aforo máximo de 70 personas, esta primera jornada finalizará con la actuación musical de Rocío Torío, que pondrá el ritmo al primer día de la fiesta de la vendimia.

El segundo día estará marcado por dos catas. Una de ellas a las 18:00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cívico, pero, en esta ocasión, aquí el vino no será el protagonista.

En esta primera cata del sábado la mirada estará puesta en el aceite de oliva, que contará además con un maridaje especial. La inscripción previa tendrá un precio de 8 euros para un aforo máximo de 35 personas.

La segunda cata del día y última de la fiesta tendrá lugar a partir de las 20:30 horas en el patio del Ayuntamiento de Boecillo. El vino volverá a recuperar la atención a través de cinco caldos que estarán acompañados por una selección de tapas.

El precio para esta tercera cata es de 25 euros y el apartado culinario contará con elaboraciones hechas a base de morcilla, mermelada de piquillos, mejillón, cochinita pibil, guacamole, bacalao, ciruela o ternera asada, entre otros productos.

La jornada estará amenizada con la actuación del monologista Sergio Olvidado. Ya el domingo, Boecillo despedirá su fiesta de la vendimia 2026 con la visita a la bodega Nidia.

El autobús saldrá desde detrás de la Iglesia San Cristóbal a las 10:00 horas y está previsto que regrese a Boecillo sobre las 14:00 horas.

El precio de esta actividad, con un aforo máximo para 40 personas, es de 25 euros y la programación arrancará con la bienvenida y explicación de la histórica finca La Cabaña.

Posteriormente, los asistentes conocerán cómo es el proceso tradicional de la vendimia y visitarán la nave de elaboración de los distintos vinos que produce la bodega.

También podrán realizar una ruta por la bodega subterránea que tiene más de 200 años y, por último, disfrutarán de una cata-degustación de dos de los vinos, que incluye además agua y tapas de ibérico.

De esta manera, Boecillo pondrá punto final a una fiesta de la vendimia que convertirá el vino en el protagonista de un fin de semana en el que la tradición, la historia y la cultura vitivinícola recibirán su particular homenaje como eje vertebrador del territorio.