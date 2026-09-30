El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad, este miércoles en el Teatro Zorrilla Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid rinde homenaje a las personas mayores: "Estamos decididos a impulsar políticas ambiciosas"

La Diputación de Valladolid se ha sumado de nuevo a la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad con un acto institucional, organizado en coordinación con la Federación de Asociaciones de Personas Mayores desde 2022, que se ha celebrado en el Teatro Zorrilla.

En la gala han participado 310 personas mayores de 67 municipios diferentes de la provincia de Valladolid, junto con miembros de la Junta Directiva de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid.

También con responsables de los Centros de Día de Pedrajas de San Esteban, Aldeamayor de San Martín y Tordesillas y técnicos del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable de la Diputación.

Hace más de tres décadas, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.

Se trata de una jornada para reconocer el papel esencial de las personas mayores en la sociedad y valorar la sabiduría y la experiencia que aportan cada día, así como para reflexionar sobre los retos del cambio demográfico y concienciar sobre la importancia de políticas públicas inclusivas que garanticen una vida digna, activa y sin discriminación.

Este año el lema de la ONU para celebrar este día es "la era de la longevidad: repensar los sistemas para una vida más larga".

El enfoque principal es analizar cómo los sistemas sociales, de salud, de protección y laborales deben adaptarse a un mundo donde las personas viven más tiempo, con el objetivo de garantizar que el aumento de la esperanza de vida se traduzca en años vividos con salud, seguridad, dignidad y participación activa en la sociedad.

Se busca, en última instancia, transformar las políticas públicas (pensiones, entorno laboral, aprendizaje continuo y cuidados a largo plazo) para superar la discriminación por edad y aprovechar el potencial de la longevidad

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha asegurado que "desde la Diputación, estamos decididos a impulsar políticas ambiciosas, sostenibles y centradas en las personas de edad".

Asimismo, ha recordado que “más de 30 millones de euros anuales asigna la Diputación de Valladolid a las personas mayores, con el único objetivo de haceros la vida un poco más fácil”. Tras él, ha intervenido la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Valladolid, Adela Cabezas.

El acto ha incluido, además, el espectáculo de danza 'Arraigo', de la compañía ArvineDanza, una muestra de nuestras raíces que refleja la evolución de la danza tradicional hasta la actualidad sin perder de vista sus orígenes.

La propuesta recorre el folclore de España, desde el sur, cuna de ritmos y pasiones, hasta Castilla, donde se forja la elegancia y el carácter que definen nuestra identidad.

Según señala la propia compañía, el espectáculo conecta generaciones y demuestra que “lo ancestral no pertenece al pasado: vive, se transforma y late con la misma intensidad de la tierra, la intensidad del ayer, del hoy y del mañana”.