David Bisbal anuncia un concierto en Valladolid, el único en Castilla y León en 2027: fecha, lugar y entradas

David Bisbal va a actuar el próximo 28 de mayo de 2027 en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid en la que será su única actuación en Castilla y León durante el año 2027.

La cita se incorpora al Tour Eternos tras el anuncio, la pasada semana, de las primeras fechas de la nueva gira nacional del artista.

Está promovida por Emotional Events con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

Las entradas saldrán a la venta este viernes, 2 de octubre, a las 14:00 horas a través de la página web de Emotional Events.

David Bisbal en Valladolid. Imagen de la promoción.

Nueva etapa con Eternos

Tour Eternos nace alrededor del nuevo proyecto discográfico de David Bisbal, Eternos, que verá la luz el próximo 2 de octubre.

Un trabajo con el que el artista almeriense rinde homenaje a algunas de las grandes canciones de la música en español, reinterpretándolas desde su propia identidad y una nueva faceta artística marcada por la elegancia y la fuerza de su voz.

Entre las canciones que forman parte de este nuevo universo se encuentran clásicos como Vivir así es morir de amor, Te quiero, te quiero, Frente a frente, Amor eterno o El amar y el querer, revisados con nuevos arreglos y llevados al terreno interpretativo de Bisbal.

Este concepto llegará también al directo con una puesta en escena creada específicamente para la próxima gira, en un espectáculo que combinará las canciones de esta nueva etapa con algunos de los grandes éxitos que han acompañado al artista durante sus más de dos décadas de trayectoria.