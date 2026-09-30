El CEIP Elvira Lindo de Arroyo de la Encomienda con toldos Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Arroyo solicita a la Junta un plan integral para mejorar la climatización de los colegios públicos

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda solicitará formalmente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la redacción y ejecución de un plan integral de aislamiento térmico y climatización de los centros educativos del municipio.

La decisión fue adoptada este miércoles por el Pleno municipal. El objetivo es la búsqueda de soluciones eficaces y duraderas para mejorar las condiciones térmicas de los colegios, partiendo de un análisis técnico de las necesidades de cada colegio.

La moción, impulsada por el Grupo Municipal Socialista y enmendada por el Pleno, fue aprobada por unanimidad.

En este sentido, el alcalde, Sarbelio Fernández, informó de que ya tenía solicitada una reunión con la consejera de Educación para abordar esta y otras cuestiones, por lo que mostró su disposición a avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones con la Junta de Castilla y León.

Y recordó el esfuerzo del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda con los centros educativos: solo durante 2026, la inversión y los gastos municipales en los colegios alcanzan los 907.427 euros.

Toldos en los colegios

El equipo de Gobierno lleva tiempo reforzando las medidas para combatir las altas temperaturas en los colegios. Ya en 2021, se impulsó la colocación de sombras en el CEIP Raimundo de Blas y el curso pasado se instalaron otros once toldos en el CEO Atenea, cubriendo todos los patios destinados a los alumnos de Educación Infantil.

Este curso se han montado seis toldos motorizados en el CEIP Margarita Salas y otros cinco en el CEIP Elvira Lindo, a los que próximamente se sumarán otros 15 nuevos toldos.

Además, el Ayuntamiento también ha instalado aire acondicionado en varias dependencias de las dos escuelas infantiles municipales, una medida que se ampliará y extenderá en los próximos meses.

Refuerzos para el bus

Durante el Pleno, el equipo de Gobierno también informó de las gestiones realizadas ante los problemas de saturación detectados durante las últimas semanas en algunas expediciones del transporte metropolitano entre Arroyo y Valladolid, especialmente a primera hora de la mañana y en las franjas de regreso al municipio al mediodía.

El Ayuntamiento ha trasladado estas incidencias tanto a la Consejería de Movilidad como a la empresa concesionaria y ha reclamado la puesta en servicio de autobuses de refuerzos que acaben con estas situaciones.

La Junta ya ha comunicado que estudia posibles reajustes, mientras desde el equipo de Gobierno se continuará realizando un seguimiento de las expediciones con mayores problemas e insistiendo en la necesidad de adaptar el servicio al incremento de la demanda.

Apoyo a las familias CUME

El Pleno también aprobó tres mociones presentadas por el Grupo Popular, una para instar al Gobierno a la devolución inmediata a su país de origen de todas las personas que invadieron Ceuta y otra para la creación de una ‘cabina de los libros’ en Arroyo de la Encomienda.

Por último, otra de apoyo a las familias CUME (Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad grave) para garantizar la continuidad de su protección y cuidados.