Una edición anterior de la Romería del Encuentro de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

La Romería del Encuentro de Arroyo de la Encomienda se celebrará el 3 de octubre: una jornada de hermandad

El sábado 3 de octubre se celebrará la tradicional Romería del Encuentro en la que San Juan Evangelista y San Antonio de Padua protagonizarán una jornada de hermandad entre todos los vecinos de Arroyo de la Encomienda.

El programa propuesto por la Cofradía de San Antonio de Padua, en colaboración con el Ayuntamiento, dará comienzo a las 11:45 horas, con la salida de la imagen de San Juan desde su iglesia.

La procesión se dirigirá hacia el Anfiteatro de la Vega, donde se encontrará con San Antonio, que saldrá a las 12:00 horas de la iglesia de la Vega.

En el momento del encuentro en el anfiteatro de La Vega, previsto en torno a las 12:30 horas, la Coral Támbara entonará unos cánticos en honor a ambos santos.

A continuación, las dos imágenes recorrerán juntas el camino hasta llegar al parque del Socayo donde serán recibidas por la Banda de la Escuela Municipal de Música.

Una edición anterior de la Romería del Encuentro de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Seguidamente, tendrá lugar en la iglesia de San Juan la Celebración de la Palabra, acto central de la jornada con la participación de los feligreses.

A partir de las 15:00 horas, los peregrinos disfrutarán de una comida de hermandad en el Parque del Socayo. con un precio de 6 euros por persona. Los tickets podrán adquirirse a través de la Cofradía de San Antonio y en El Xiringo.

La jornada continuará con actuaciones musicales a las 16:00 y a las 18:00 horas. Y la Romería del Encuentro finalizará a las 20:00 horas con la celebración de la misa en la iglesia de San Juan Ante Portam Latinam.