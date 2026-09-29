Peñafiel convierte su fiesta de la vendimia en universal: "Como novedad podrán degustarse vinos de todo el mundo"

Peñafiel (Valladolid) vivirá este fin de semana uno de los momentos cumbre en su calendario cultural anual. La XXXV Fiesta de la Vendimia transformará la localidad los días 2, 3 y 4 en el epicentro mundial del sector vitivinícola en una edición que, además, se abre a bodegas de todo el mundo.

Así lo han trasladado la diputada de Educación y Cultura y concejala de Turismo, Yolanda Burgoa, el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, el técnico de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, Benigno Garrido, y la pisadora oficial de esta edición, Miriam González, durante la presentación de la cita en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

La incorporación de las referencias premiadas en el Concurso Mundial de Bruselas (Países Bajos) es la principal cita de esta edición en la que tratan de trasladar que "no hace falta ser súper entendidos para disfrutar del vino", según ha destacado Benigno, que ha avanzado que las catas no serán dirigidas desde un plasma técnico, sino que será a través de una perspectiva "atractiva" para todo el mundo.

"Los asistentes podrán probar vinos con uva garnacha de Cerdeña (Italia) o del Nuevo Mundo, como países como Australia, Nueva Zelanda o Chile", según ha explicado Garrido.

Según ha explicado Burgoa, la fiesta de la vendimia de Peñafiel es una de las citas que reciben la subvención directa de la Diputación de Valladolid para la celebración de estas citas culturales con el objetivo de ensalzar "el principal motor económico" que representan las cinco denominaciones de origen de la provincia.

En su caso, Peñafiel se sitúa en plena cuna de la Ribera del Duero, una de las denominaciones más reconocidas y laureadas a nivel mundial por la alta calidad de sus caldos y lugar donde se ubican bodegas de renombre internacional y nacional.

"Todos sabemos que la provincia habla de vino y desde la Diputación de Valladolid son numerosos los proyectos que hacemos para apoyar al sector", ha resaltado la también concejala de Peñafiel.

Las catas, 13 en total con los caldos del Concurso Mundial de Bruselas y de la DO Ribera del Duero, estarán dirigidas por sumilleres colaboradores, el propio Benigno Garrido y el presidente del Concurso Mundial de Bruselas.

Tal y como ha destacado Roberto Díez, la fiesta de la vendimia en Peñafiel representa algo "muy importante" que pone de relieve al "sector económico más pujante que tiene la comarca".

"El desarrollo del vino ha supuesto para Peñafiel la generación de vida, de actividad económica y de empleo", ha explicado el primer edil.

Miriam González, por su parte, ha mostrado su emoción por haber sido escogida en el concurso que lanzó el Ayuntamiento, también como novedad, para elegir a la pisadora oficial de esta edición.

"Para mí va a ser muy especial. Lo llevo soñando años, detrás de esta fiesta hay algo que va mucho más allá de esta tradición", ha trasladado.

El consejero de Agricultura, pregonero de la fiesta

El pregonero de la XXXV Fiesta de la Vendimia de Peñafiel será el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Pino será el protagonista en el acto central de la cita, que tendrá lugar el sábado por la tarde a partir de las 19:00 horas junto al desfile que recorrerá la localidad desde la Plaza de los Comuneros hasta la Plaza del Coso.

Este año también se ha incorporado la figura del pisador infantil, que será Daniel de Frutos, en una iniciativa que busca extender esta tradición también a los más pequeños.

"Lo que pretendemos es seguir poniendo de manifiesto la importancia de la cultura del vino en localidades tan vitivinícolas como es Peñafiel", ha precisado el regidor.

Otra de las novedades es el photocall 'XXXV Vendimias EsPeñafiel'. Un espacio ubicado en la Plaza de España donde habrá un fotógrafo profesional que inmortalizará un recuerdo especial para vecinos y visitantes.

Para celebrar los 35 años de esta fiesta, habrá dos conciertos-brindis, con dos actuaciones en acústico, en la Plaza Eustaquio de la Torre, en el Centro Social El Mirador.