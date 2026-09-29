Una de las actividades de la recreación histórica de la llegada del Duque de Wellington a Boecillo. Cultura de Boecillo Facebook

Boecillo regresa del 1812 y despide al Duque de Wellington: "El balance es muy positivo, la décima edición será especial"

El pasado 27 de septiembre Boecillo (Valladolid) concluyó su viaje al pasado, concretamente a 1812, en el que se engalanó para revivir la llegada del Duque de Wellington a la localidad tras la victoria de la batalla de Arapiles.

Unas jornadas históricas que celebraban este pasado fin de semana su novena convocatoria en el municipio, que ya pone la mirada en la siempre especial décima edición, por lo especial del número.

Esta IX Recreación Histórica '1812: Wellington en Boecillo' ha terminado con un balance "muy positivo" y una afluencia de un importante número de visitantes durante todo el fin de semana, según destaca la concejala de Cultura, Cristina Gil, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Todo ha salido bien. El sábado por la tarde acudió muchísima gente, tanto a la batalla como a la llegada, pero también por la mañana y el domingo", añade.

El casco urbano de la localidad se convirtió en un campamento vivo, con uniformes, salvas, oficios artesanos, teatros y la esperada escena que revive el día en el que Arthur Wellesley pasó por Boecillo en su camino hacia Valladolid.

A todo ello contribuyeron cerca de 200 personas, tanto de las asociaciones recreacionistas profesionales como las locales, que participaron sobre todo en la llegada del Duque de Wellington.

"Es recordar la historia, que no hay que olvidarla", incide Gil. Precisamente, este pasado jueves acercaron hasta los centros escolares de Boecillo la llegada del Duque de Wellington para que el público más pequeño conociese también todo lo que rodea a esta figura.

"No hay que olvidar estas cosas para que no vuelvan a ocurrir", recalca Cristina Gil. Detrás de esta fiesta histórica están la Asociación Histórico-Cultural 'Buezillo', el Ayuntamiento y el público que se implica cada año para rememorar cómo fue la batalla de franceses, aliados y el propio Wellington.

Las recreaciones no han sido la única actividad durante el fin de semana en Boecillo, ya que también el teatro colgó el cartel de aforo completo para disfrutar del estreno de la obra '1812 Conserjes de Cádiz'.

Tras ello tuvo lugar una limonada popular en la calle Germán Gamazo y Calvo, junto a la antigua Cestería Moisés Poveda, que estuvo amenizada por gaitas y tambores.

Ahora, Boecillo ya inicia la cuenta atrás para celebrar la décima edición de esta recreación. La concejala de Cultura reconoce que "la mente ya está maquinando para ver que se puede hacer", pero avanza que será "un poco más especial" que las anteriores.

"Todas han tenido su momento, pero en la décima haremos algo especial", insiste para zanjar este balance de un fin de semana en el que Boecillo regresó al pasado para recordar su historia.