Rescate de la Guardia Civil en un tejado de Quintanilla de Onésimo. Guardia Civil.

Rescatado en un tejado tras conducir temerariamente su coche y sufrir alucinaciones en Quintanilla de Onésimo

Momentos de auténtica tensión y angustia en el corazón de Quintanilla de Onésimo. La Guardia Civil ha logrado poner a salvo a un hombre que, tras sembrar el peligro al volante con una conducción temeraria y errática por el municipio, abandonó su vehículo en plena travesía para encaramarse al tejado de una vivienda.

El varón, que sufría alucinaciones y un severo estado de agitación, pudo ser interceptado y rescatado gracias a la pericia de las patrullas en una maniobra de distracción a varios metros de altura.

Los hechos se desencadenaron tras una cascada de llamadas de vecinos atemorizados al 062.

Los testigos alertaban de que un turismo circulaba haciendo maniobras extrañas y peligrosas por el casco urbano de la localidad vallisoletana.

Poco después, el conductor dejó el coche cruzado e inservible en la travesía principal y se dio a la fuga a pie.

Varias patrullas se desplegaron de inmediato por la zona hasta dar con su paradero a unos 400 metros del coche: el hombre se había encaramado al tejado de un inmueble habitado.

Al comprobar que el individuo se encontraba muy alterado y víctima de visiones delirantes, los agentes avisaron con urgencia a los dueños de la casa para pedirles acceso al inmueble.

Mientras varios guardias civiles entablaban conversación con él desde la calle para calmarlo, ganarle la confianza y mantener su atención fija hacia un punto, otro agente aprovechó el descuido para trepar sigilosamente hasta el tejado, abalanzarse sobre él y sujetarlo con firmeza antes de que pudiera precipitarse al vacío.

Una vez asegurado en el tejado, los agentes lograron descender con él hasta la calle de forma segura.

En la zona ya aguardaban los servicios médicos de atención primaria de Quintanilla de Onésimo, quienes le prestaron una primera valoración 'in situ' antes de proceder a su traslado de urgencia al centro sanitario para recibir tratamiento especializado.

La audaz e inmediata intervención policial evitó una desgracia personal y neutralizó el grave riesgo que la conducción del implicado había generado minutos antes en el pueblo.