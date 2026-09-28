Muere un hombre de 70 años arrollado por un camión en pleno casco urbano de Pedrajas de San Esteban

Luto y consternación en la comarca de Tierra de Pinares. Un hombre de unos 70 años ha perdido la vida a primera hora de la mañana de este lunes tras ser atropellado por un camión en pleno casco urbano de Pedrajas de San Esteban (Valladolid).

A pesar del gran despliegue de los servicios de urgencia, que incluyó la movilización de un helicóptero medicalizado para agilizar el traslado aéreo, la gravedad de los impactos impidió salvar la vida del anciano.

El trágico suceso tuvo lugar a las 10:57 horas a la altura del número 91 de la Avenida de España, una de las arterias principales de la localidad vallisoletana.

Por causas que la Guardia Civil de Tráfico se encuentra investigando, el vehículo de gran tonelaje arrolló al peatón, dejándolo tendido en la calzada e inconsciente.

La llamada de urgencia de los testigos al 1-1-2 de Castilla y León activó de inmediato un contundente operativo asistencial en el que participaron la Policía Local de Pedrajas, patrullas del instituto armado, una ambulancia de Soporte Vital Básico, personal facultativo del centro de salud de la vecina localidad de Íscar y la aeronave de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Una vez en el lugar del accidente, los sanitarios se emplearon a fondo para estabilizar a la víctima e iniciar las maniobras de reanimación requeridas para posibilitar su evacuación en el helicóptero.

Sin embargo, la extremada severidad de los traumatismos sufridos por el arrollamiento impidió que el varón respondiera a las maniobras médicas, confirmándose finalmente su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos antes de poder emprender el traslado al complejo hospitalario de referencia.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.