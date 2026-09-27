Venden un monasterio del S.XII de 6.800 m2, con capilla, claustro, 20 habitaciones y jardines con fuentes

¿Tienes seis millones de euros? Pues muy atento porque este artículo te puede interesar. Si lo que siempre has soñado es sentirte como el dueño de un monasterio, aquí tienes una oportunidad.

Es el caso de este impresionante monasterio del siglo XII en la provincia de Valladolid, una auténtica joya arquitectónica que acaba de ponerse a la venta en idealista por 6 millones de euros.

El antiguo convento, de estilo románico y completamente restaurado, se encuentra en plena Ribera del Duero, rodeado de viñedos y en uno de los grandes territorios vitivinícolas de Castilla y León.

Una ubicación que suma al atractivo histórico del inmueble el paisaje y la tranquilidad propios de esta zona de la provincia vallisoletana.

Y sus dimensiones tampoco pasan precisamente desapercibidas, ya que la finca dispone de 6.800 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 9.000 metros cuadrados.

Si algo hace especial a este inmueble es que conserva algunos de los espacios que uno espera encontrar cuando imagina un antiguo monasterio.

La propiedad cuenta con iglesia, capilla y claustro, tres escenarios que, por sus características, ofrecen además numerosas posibilidades para la celebración de bodas, ceremonias y otros eventos.

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A estos espacios se suman varios salones y salas de reuniones, lo que permite imaginar multitud de usos para un complejo de estas características.

Y es que el propio anuncio plantea una posibilidad especialmente atractiva: transformar el monasterio en un hotel con encanto.

También podría destinarse a la organización de eventos, aprovechando tanto sus espacios interiores como sus jardines y zonas exteriores.

El monasterio no se queda únicamente en su espectacular arquitectura. La propiedad dispone también de diferentes instalaciones pensadas para desarrollar una actividad hostelera.

Entre ellas se encuentra un restaurante con obrador y quesería, además de un bar con zona lounge.

Todo ello se completa con una cocina industrial profesional y unas instalaciones que el anunciante describe como de "alto nivel y acabados de lujo".

También dispone de espacios destinados a reuniones y diferentes estancias que amplían las posibilidades del complejo.

En otras palabras, el comprador no adquiere únicamente un edificio histórico: se trata de una finca de grandes dimensiones que ya cuenta con buena parte de las instalaciones necesarias para plantear un proyecto turístico, hostelero o de celebración de eventos.

Jardines con fuentes y patios interiores

Pero si hay un elemento que invita a imaginar cómo sería alojarse o celebrar un evento en este lugar son sus espacios exteriores.

La finca dispone de patios interiores, jardines con fuentes y amplias zonas verdes que aportan al conjunto un ambiente especialmente tranquilo. Rincones que, entre muros históricos, vegetación y agua, parecen pensados para desconectar del mundo durante unas horas.

El entorno también permite sacar partido a los exteriores para celebraciones, cócteles, banquetes o simplemente como zonas de descanso para los futuros huéspedes.

Y para quienes lleguen en coche, la propiedad cuenta con plazas de parking privadas, un detalle especialmente práctico teniendo en cuenta las dimensiones y las posibles funciones del complejo.

El inmueble dispone de 20 habitaciones completamente equipadas, además de los distintos espacios comunes.

Una distribución que refuerza la posibilidad de darle un uso hotelero y convertir el antiguo monasterio en un alojamiento con personalidad propia.

La propiedad cuenta asimismo con calefacción individual, trasteros y acceso adaptado a personas con movilidad reducida.

Todo ello dentro de un conjunto histórico restaurado que conserva el carácter de un edificio con siglos de historia, pero que incorpora equipamientos pensados para un uso actual.

A menos de dos horas de Madrid

La ubicación es otro de los grandes atractivos de este monasterio vallisoletano. Se encuentra en la Ribera del Duero, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas de Castilla y León y un territorio marcado por sus viñedos, bodegas y pueblos con historia.

Además, el anuncio destaca que está situado a menos de dos horas de Madrid, lo que amplía las posibilidades de un proyecto turístico orientado tanto al público de Castilla y León como a visitantes procedentes de la capital.

Entre viñedos, patrimonio y gastronomía, el entorno parece hecho a medida para un establecimiento de turismo de calidad.

6 millones de euros por un edificio con ocho siglos de historia

El precio de venta anunciado es de 6.000.000 de euros. La propiedad aparece publicada como un palacio en venta en Tudela de Duero, dentro del área metropolitana de Valladolid.

Un monasterio con ocho siglos de historia, rodeado de viñedos y con espacio de sobra para imaginar una nueva vida entre sus muros.

Ahora solo falta encontrar a quien esté dispuesto a pagar los 6 millones de euros y, sobre todo, a asumir el reto de darle un nuevo capítulo a esta singular propiedad de la Ribera del Duero.