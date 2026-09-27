Roba un patinete de 500 € en Valladolid, lo pillan con 35 antecedentes y el juez decreta su puesta en libertad

Una patrulla en motocicleta de la Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre con un abultado historial delictivo —al que le constan hasta 35 antecedentes policiales— como presunto autor de un delito de hurto.

El sospechoso fue interceptado en plena vía pública cuando circulaba a bordo de un patinete eléctrico valorado en 525 euros que había sido sustraído apenas unas horas antes en la estación del AVE de la capital vallisoletana.

Los hechos se desencadenaron en la mañana del pasado jueves, 24 de septiembre, en la calle Guipúzcoa.

Dos agentes uniformados de la Policía Nacional que patrullaban la zona a bordo de motocicletas rotuladas detectaron la presencia del individuo a bordo del vehículo de movilidad personal.

Al tratarse de un viejo conocido por las fuerzas de seguridad por su implicación habitual en hurtos al descuido y otros delitos contra la propiedad, los funcionarios decidieron darle el alto de inmediato para realizar una comprobación rutinaria e identificar la procedencia del patinete.

Tras realizar las indagaciones pertinentes a través de las bases de datos de la Dirección General de la Policía y en coordinación con los grupos de investigación especializados, los agentes lograron dar con el legítimo propietario del vehículo.

El dueño confirmó que esa misma mañana había dejado el patinete estacionado en la estación de trenes de Valladolid, percatándose posteriormente de su desaparición y valorando el dispositivo en 525 euros.

Ante la evidencia de la sustracción reciente, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de hurto y lo trasladaron a la Comisaría Provincial de Valladolid para la tramitación de las correspondientes diligencias policiales.

Una vez completado el atestado, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su puesta en libertad con cargos a la espera de juicio.