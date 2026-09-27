A prisión en Medina del Campo tras atacar con un machete a dos hermanos y rajar a uno en la cabeza

Aullidos de auxilio, sangre en el suelo y un machete de grandes dimensiones sembrando el terror en la noche medinense.

La Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones graves tras atacar brutalmente a dos hermanos en el interior de una fábrica abandonada de la localidad vallisoletana.

La gravedad del ataque, que dejó a una de las víctimas con un corte profundo en la cabeza y severas heridas defensivas en las manos, ha llevado a la autoridad judicial a decretar el inmediato ingreso en prisión provisional del arrestado.

Los violentos hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 23 de septiembre.

La Sala del Cimacc 091 activó de urgencia a las patrullas en servicio de seguridad ciudadana tras recibir una llamada que alertaba de un sangriento altercado con armas blancas en el citado inmueble abandonado.

Al personarse en el lugar, los agentes localizaron a dos hermanos malheridos y ensangrentados, quienes relataron que momentos antes habían sido acorralados y agredidos con un machete por un conocido tras haberle recriminado una actitud previa.

Ante la entidad de las puñaladas y laceraciones, dos ambulancias se desplazaron al lugar para prestar asistencia médica de urgencia.

Uno de los hermanos presentaba una brecha profunda en el cuero cabelludo y graves cortes en ambas manos sufridos al intentar protegerse de las cuchilladas, por lo que fue evacuado a toda prisa al Hospital de Medina del Campo junto a su familiar, que también sufría cortes profundos de consideración.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, desencadenando una intensa cacería policial.

Tras un día de búsqueda infructuosa por las inmediaciones, la Policía Nacional emitió una requisitoria de búsqueda y detención que dio sus frutos en la mañana del pasado viernes, 25 de septiembre, cuando los agentes lograron acorralar y detener al sospechoso.

Tras ser conducido a dependencias policiales para la elaboración del atestado, el arrestado pasó a disposición del Juzgado de Guardia, que ordenó su envío directo a la cárcel sin fianza dada la extremada violencia empleada.