El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero con los concejales Mayte Martínez y Alejandro Pellitero inauguran la XXXVII Media Maratón Ciudad de Valladolid. Leticia Pérez. ICAL.

Éxito histórico en la Media Maratón de Valladolid: 4.000 corredores, 21 kilómetros y el recuerdo al doctor Lomo

Valladolid ha vuelto a demostrar por qué lleva el atletismo grabado a fuego en sus calles. Este domingo, más de 4.000 corredores se han calzado las zapatillas para tomar el centro de la capital en una jornada histórica que ha pulverizado los registros de participación de la Media Maratón Ciudad de Valladolid —que cumplía 37 años— y la XII Legua Popular.

Organizada por el Club Atletas Populares, la cita ha teñido la ciudad con una auténtica marea azul gracias al color de las camisetas oficiales, un guiño directo al Pisuerga y al espíritu europeo, en una mañana de clima benévolo que ha acompañado el esfuerzo de cada zancada.

El ambiente festivo se respiraba desde bien temprano, pero la emoción contenida se adueñó de la línea de salida rozando las diez de la mañana.

Allí, con el alcalde Jesús Julio Carnero a la cabeza junto a los ediles Mayte Martínez y Alejandro Pellitero, el atletismo pucelano ha querido detener el tiempo para regalar un emotivo y sincero aplauso al añorado doctor José María Lomo Garrote.

Un homenaje con el nudo en la garganta para recordar a un profesional volcado con la medicina deportiva y, ante todo, a un corredor querido por todos que dejó una huella imborrable en el asfalto vallisoletano.

Superado el homenaje y con los pulsómetros al límite, la carrera de los 21 kilómetros echó a rodar estrenando un sistema de salidas escalonadas por cajones para evitar tapones y permitir volar a los 3.200 valientes que se midieron al trazado a una sola vuelta.

En la categoría masculina, la victoria se decidió en un apretadísimo e infartante esprint final que coronó a Hamza Sahli (Atlético Campo Grande) con un tiempo de 1:08:32, aventajando en tan solo un segundo a Vicente Viciosa (Vicky Foods Athletics, 1:08:33), mientras que David García (Vicky Foods) completó el podio con 1:09:21.

En el cuadro femenino, la atleta independiente Gema Martín cruzó la meta en solitario imponiendo su ritmo con un registro de 1:17:47, flanqueada en el cajón por Paula García (CA Salamanca Caja Rural) y Cristina Giurcanu (SS Reyes Menorca).

Por su parte, la XII Legua Popular movilizó a cientos de aficionados a lo largo de sus 5,5 kilómetros de recorrido llano por el centro histórico.

Los triunfadores de la distancia corta fueron Óscar Becerril (Running Aguilar) en la modalidad masculina y Noelia Miguel (Cárcola Ribamontán) en la femenina.

La edición de 2026 marcará además un hito de integración social gracias al estreno oficial de las categorías adaptadas para deportistas con discapacidad, consolidando a la carrera vallisoletana como una referencia autonómica de deporte de integración y salud.