La cocina une a 60 jóvenes en 'Pucela Chef' para coronar la gastronomía iberoamericana y donar 3.000 € a causas sociales

La Escuela Internacional de Cocina de Valladolid se ha convertido este domingo en el epicentro de la gastronomía joven, la integración cultural y la solidaridad.

La III edición del certamen 'Pucela Chef', organizado por la Concejalía de Juventud bajo el lema 'Los sabores que nos unen', ha congregado a 60 participantes de entre 14 y 35 años en un encuentro destinado a estrechar los lazos entre España e Hispanoamérica a través de la cocina saludable.

Coincidiendo con la Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio en la ciudad, la jornada ha servido para rendir homenaje al patrimonio culinario compartido a ambos lados del Atlántico.

El concurso se ha estructurado en seis equipos de diez integrantes, cada uno guiado por un profesional de prestigio local: Emilio Martín (Suite 22), Juan Carlos Jiménez (Azul Mediterráneo), Álvaro San José (Habanero Taquería), Yolanda Martín (Mesón Maryobeli), Beatriz Pérez (Mandil de Olivia) y Teo Rodríguez (Trasto).

Tras recibir un sobre con productos a ciegas, cada grupo ha dispuesto de una hora para elaborar una propuesta inspirada en España, Perú, Venezuela, Argentina, México o Colombia.

Las creaciones debían cumplir además estrictos criterios nutricionales basados en una base verde, proteínas de calidad y grasas saludables.

La victoria final ha sido para el equipo azul, liderado por el chef Álvaro San José, con su tapa de inspiración argentina 'Oh, Ferrán' —un guiño a la selección española de fútbol y la mítica final mundialista—.

El segundo puesto ha correspondido al equipo rosa de Beatriz Pérez por su 'Saquito criollo', de raíces venezolanas.

Un jurado profesional integrado por chefs ganadores de anteriores ediciones como Palmira Soler o Alvar Hinojal, la periodista Nieves Caballero, el 'influencer' Alejandro Arroyo y la deportista Ana Sierra ha valorado la técnica, presentación y equilibrio saludable de las elaboraciones.

Más allá del reto gastronómico, la gran triunfadora de la jornada ha sido la solidaridad.

Las inscripciones de los participantes, sumadas a la decisión unánime de los seis cocineros de donar íntegramente sus honorarios (2.400 euros) y la aportación complementaria de la Cámara de Comercio y la Escuela Internacional de Cocina, han permitido reunir un fondo total de 3.000 euros.

Esta cuantía se canalizará a través de la Fundación Inocente para respaldar el trabajo de cuatro entidades sociales vallisoletanas de referencia: Aspace, ASPAYM Castilla y León, Down Valladolid y Pyfano.