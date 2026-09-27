Cigales clama su orgullo vitivinícola con el pisado de la uva, la tradición y la cultura en la XLVI Fiesta de la Vendimia

La Villa del Clarete ha vivido este sábado su jornada más multitudinaria y emotiva con la celebración del día central de la XLVI Fiesta de la Vendimia, cita declarada de Interés Turístico Regional.

Miles de vecinos y visitantes se han congregado en las plazas y calles de la localidad vallisoletana para rendir homenaje al vino, las tradiciones y la cultura enológica de una comarca que late al ritmo del viñedo.

El corazón de la festividad ha vuelto a ser el ritual ancestral del pisado de la uva en el cubaje tradicional, protagonizado por Alberto Martín Velasco, de Cigales, y Álvaro Pérez López, de Santovenia de Pisuerga y proclamado Bodeguero Mayor.

El acto ha incluido la imposición de bandas y la entrega de ramos de flores a las representantes de los municipios de la Denominación de Origen Cigales y la capital vallisoletana, proclamando como Bodeguera Mayor a la joven María Urdampilleta Soladana, procedente de Santovenia de Pisuerga.

Cigales celebra su XLVI Fiesta de la Vendimia. Ayto. Cigales.

Uno de los instantes más aplaudidos de la mañana ha sido el pregón a cargo de Águeda del Val Ubierna, figura histórica y referente en la comarca que desarrolló su carrera profesional en el Consejo Regulador de la DO Cigales desde su fundación en 1991 hasta su reciente jubilación.

Posteriormente se ha inaugurado la Feria del Vino, donde bodegas señeras como Finca Museum, Vinos de la Luz, Bodega Cooperativa de Cigales, Ovidio García, Frutos Villar y Thesaurus —junto a la firma invitada César Príncipe, de Fuensaldaña— han ofrecido sus mejores elaboraciones a los asistentes.

Durante el protocolo festivo, el Consejo Regulador ha nombrado Embajador de la DO Cigales 2026 al presidente de los Hosteleros de Valladolid, Jaime Fernández, valorando su respaldo continuo a los caldos de la zona.

La jornada se ha completado con el fallo del VII Concurso Fotográfico del Envero —ganado por Ana María Hidalgo con 'Jugando con la luz'—, el XLV Encuentro de Folklore con la participación especial de una delegación de Guadalajara (México), las XV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero y la XXVIII Muestra de Oficios en las plazas del municipio.