Imagen del turismo tras el impacto con el autobús en Parquesol. EE.

Aparatoso accidente en Parquesol tras el choque de un coche y un autobús pasadas las nueve de la noche

Un fuerte sobresalto rompió la calma del sábado noche en el barrio vallisoletano de Parquesol. Poco antes de las diez de la noche, un turismo y un autobús de la red urbana colisionaban en plena calle Ciudad de La Habana, a la altura del número cinco.

El impacto, seco y estruendoso, sobresaltó a los vecinos y a los clientes de las terrazas cercanas, que salieron a la vía para comprobar lo sucedido ante la incertidumbre del primer momento.

La llamada de alerta entró en la sala del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 21:52 horas.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional para acordonar la zona, ordenar el tráfico y esclarecer las causas del choque.

Imagen del turismo tras el impacto con el autobús en Parquesol. EE.

Tras la colisión, la expectación entre los residentes fue máxima; según testigos presenciales, las fotos del vehículo empotrado y del autobús no tardaron en circular por los grupos de WhatsApp del barrio.

Pese a lo llamativo de la escena y el estropicio material, todo quedó en un susto. Desde el 1-1-2 confirman que no hizo falta enviar asistencias sanitarias ni ambulancias del Sacyl, ya que ninguno de los implicados resultó herido ni quedó atrapado.

Los agentes permanecieron en el punto regulando el paso de vehículos hasta que la grúa retiró el coche afectado y la circulación recobró la normalidad en la zona.