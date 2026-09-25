“Te voy a cortar el cuello”: un hombre con 34 antecedentes amenaza con una navaja a un vigilante de seguridad

La Policía Nacional ha detenido, en la tarde de este 21 de septiembre en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas.

Agentes de la Policía Nacional fueron comisionados al barrio de Huerta del Rey, donde se había alertado de la presencia de un varón que pedía dinero a las puertas de un supermercado.

Tras acceder al interior, había amenazado con una navaja de 8 centímetros de hoja al vigilante de seguridad del establecimiento.

A la llegada del indicativo policial, el vigilante de seguridad requirió a los agentes y manifestaba que el individuo, habitual en la zona, conocido por molestar a clientes y trabajadoras, y con prohibición de acceso al supermercado por haber cometido diversos hurtos, intentó nuevamente entrar al establecimiento.

El vigilante le recriminó su conducta y le explicó el motivo por el que no podía acceder, pero el varón hizo caso omiso, intentando entrar a la fuerza, por lo que tuvo que ser sujetado y expulsado hacia la vía pública.

En ese momento, el varón extrajo una navaja del bolsillo derecho de su pantalón y, mientras la esgrimía, le profirió la amenaza: “te voy a cortar el cuello”, abandonando seguidamente el lugar.

El vigilante aportó a los agentes las características físicas del individuo, que fueron comunicadas por emisora al resto de indicativos.

Instantes después, otro indicativo de Policía Nacional localizaba al varón quien reconocía haber tenido un altercado con el vigilante.

Se procedió a realizarle un cacheo de seguridad, encontrando en el bolsillo derecho del pantalón la navaja utilizada en la amenaza.

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid para la instrucción de las diligencias oportunas.

El detenido cuenta con 34 antecedentes policiales y tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial se decretó su puesta en libertad.