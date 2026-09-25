Valladolid inicia una campaña autonómica que regalará 120.000 bolsas reutilizables para reciclar con Ecoembes

Inicio de la campaña de Ecoembes para sensibilizar sobre la importancia del reciclaje. Ángel Pisano

El Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y Ecoembes han inaugurado este viernes, 25 de septiembre, una campaña autonómica de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de separar los residuos que se generan en los hogares, de cara a poder desarrollar un mejor reciclaje posteriormente.

Esta iniciativa recorrerá 24 municipios de la Comunidad en los que se repartirán 120.000 bolsas reutilizables para facilitar la separación de envases, papel y cartón.

Han participado en este acto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, y el director de gestión local y autonómica de Ecoembes, Ángel Hervella.

"El proceso arranca en los hogares y tiene su continuidad con el transporte de esos residuos que si están ya previamente seleccionados ganamos todos desde un punto de vista medioambiental e incluso económico", ha destacado Carnero.

Para poder alcanzar una mayor concienciación, este viernes han participado en el reparto alumnos y alumnas del CEIP García Quintana de Valladolid porque "la mejor expresión de que podamos abordar esta concienciación es hacerlo desde la más temprana edad".

El director autonómico de Ecoembes ha defendido la necesidad de aplicar estas "políticas medioambientales que dan un beneficio a toda la ciudadanía" y ha avanzado que, fruto de este tipo de iniciativas, se prevé que Castilla y León cumpla holgadamente los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea.

"Los objetivos están en un 65% y en Castilla y León prevemos que, con más de 90.000 toneladas recicladas, vamos a llegar a un 73%", ha explicado.

Esta campaña de concienciación ha empezado este viernes en Valladolid, donde también se desarrollará en la Acera de Recoletos la próxima semana y un tercer punto que está aún por determinar.

También estará en municipios como Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero y continuará en León, Ponferrada, La Bañeza y Astorga. Así hasta alcanzar los 24 municipios alrededor de toda la Comunidad.

"Estamos viendo que dar estas bolsas es dar la posibilidad y facilidad de reciclar", ha incidido Ángel Hervella que, además, ha recalcado que los objetivos marcados por la Unión Europea "van subiendo cada año y nos obligan a dar lo mejor". "La buena noticia es que estamos ya cumpliendo objetivos", ha zanjado.

Por último, González Corral ha incidido en el "trabajo" que se está desarrollando desde la Junta para cumplir con los objetivos de la Unión Europea y ha celebrado que Castilla y León "parte de una situación privilegiada por esa concienciación que ya hay y la labor que hacemos todos dentro de nuestras casas".

"El objetivo de la campaña es ayudar a los ciudadanos a hacer esa separación de residuos en sus domicilios con el reparto simbólico de estas bolsas", ha reiterado.

La consejera ha recordado que desde la Junta se viene trabajando en esta materia a través de un plan integral que cuenta con 60 millones de euros de presupuesto.

Dicho plan, según ha resaltado, cuenta con "dos patas fundamentales". Una primera que está dirigida a reforzar los puntos limpios de la Comunidad, para la que ya se ha invertido 27 millones de euros para instalar nuevos puntos, modernizar y digitalizar los existentes.

La otra línea de actuación es la incorporación progresiva de los contenedores marrones y textiles en diferentes municipios.

"Estamos ya muy acostumbrados a usar los azules y amarillos, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea", ha sostenido.

El objetivo final marcado es disminuir hasta un 10% los residuos que finalmente acaban en los vertederos de Castilla y León porque no han podido ser reciclados, tal y como marca la meta que ha fijado la Unión Europea para 2035.