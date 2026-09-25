Tensión en la concentración de Valladolid ante la sede de la empresa vinculada al piso de Maricarmen

El Sindicato de Vivienda de Valladolid celebró una concentración ante el número 9 de la calle Santiago para protestar por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía de alquiler desde hace décadas en Madrid.

La movilización se desarrolló frente a las oficinas de la empresa que la organización señala como propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada la mujer.

Bajo el lema ‘Contra el negocio de la vivienda, organización de clase’, los manifestantes reclamaron una mayor regulación del mercado de la vivienda y señalaron a los responsables del desahucio.

La concentración se enmarca en las movilizaciones convocadas en distintas ciudades españolas tras el desahucio de la mujer esta semana.

Momentos de tensión

La protesta continuó desde la calle Santiago hacia la plaza de Zorrilla, donde se vivieron momentos de tensión ante el bloqueo por parte de la Policía Nacional para acceder a la zona.

La situación necesitó intervención policial y se produjeron enfrentamientos entre los participantes y los agentes.