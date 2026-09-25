Montaje del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, y del Ayuntamiento. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Roberto, alcalde del pueblo con el IBI más reducido de Castilla y León: "Ahora rebajamos un 5% más el impuesto de circulación"

La reducción de impuestos se ha colocado como una de las medidas estrella para tratar de atraer población en el medio rural y paliar la situación de alta inflación. Y es en ese ámbito donde se han movido en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), el municipio de más de 6.000 habitantes con el IBI más bajo de Castilla y León.

Ahora, el Ayuntamiento de la localidad ha impulsado una nueva rebaja del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en un 5% a partir del 1 de enero de 2027, después de que se aprobase la medida en el pleno de este pasado jueves.

Dicha reducción se suma a la impulsada en 2025, también de un 5%, alcanzando de esta manera una rebaja total del 10% en apenas dos años.

Aldeamayor es, a su vez, el municipio de más de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid con el IBI más bajo y, si hablamos en términos autonómicos, se sitúa a la cabeza entre las localidades de más de 6.000.

Se da la casuística de que no perderá esa plaza de liderazgo siempre que no se suba este impuesto, como mucho podrán igualarlos, ya que en Aldeamayor de San Martín aplican el mínimo que establece la ley.

Así lo explica el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Siempre apostamos por impuestos bajos", resalta el primer edil.

La estrategia de esta localidad pretende consolidar a Aldeamayor de San Martín como un "polo de atracción en la Comunidad", pero también ayudar a paliar la actual situación que se está viviendo en España.

"Con tal alta inflación y tantos gastos que tienen los vecinos, hace también esa parte de ayuda a la economía familiar", apunta el regidor.

La nueva rebaja del IVTM afectará a más de 6.600 vecinos de la localidad, que verán reducido un 10% este tributo desde 2025. Además, quienes dispongan de un vehículo ecológicamente eficiente podrán acceder a una bonificación del impuesto del 50%.

Todo ello convierte a Aldeamayor, que ya es la localidad de más de 6.000 habitantes con el IBI más bajo en Castilla y León, "en uno de los municipios de Valladolid con los tramos del IVTM más reducidos de la provincia".

Además, el objetivo es continuar impulsando esta medida, ya que su idea es repetirla a partir de 2028, llegando a una rebaja acumulada del 15% en tres años en el impuesto de circulación.